クラシック音楽家としての役目は｢つないでいくこと｣､常にお客さんとの会話を大事にしたい 牛田智大氏インタビュー④

4回目では、今後の活動についての展望が語られる（撮影：今井康一）

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1999年生まれ、12歳でピアニストとしてデビューし、天才少年として注目の的となった。その華やかなイメージの一方、ひたむきな姿勢で音楽に向かい、実直な演奏活動を重ねてきた。ソリストとしては国内外の著名指揮者、オーケストラと多数共演。ソロリサイタルや室内楽にも精力的に取り組んでいる。

現在26歳の牛田智大氏。ロングインタビューの4回目では、聴衆との関係性、長年のファンへの思い、パリ留学や今後の活動について聞いた。

――大きなホールでの演奏活動は聴衆あってこそですが、何度も現地に聴きに来るお客さんや、ファンとして特別に牛田さんを応援されている方に対して、どのような思いを持っていますか。

クラシックの音楽家としての役目は、つないでいくことだと思うんです。聴いてくださる方々がいなければ、つなぐ意味はどこにもないわけで。