有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（9/19号）
有料会員登録
ライフ # ピアニスト牛田智大の今とこれから

クラシック音楽家としての役目は｢つないでいくこと｣､常にお客さんとの会話を大事にしたい 牛田智大氏インタビュー④

6分で読める 有料会員限定
4回目では、今後の活動についての展望が語られる（撮影：今井康一）

INDEX

1999年生まれ、12歳でピアニストとしてデビューし、天才少年として注目の的となった。その華やかなイメージの一方、ひたむきな姿勢で音楽に向かい、実直な演奏活動を重ねてきた。ソリストとしては国内外の著名指揮者、オーケストラと多数共演。ソロリサイタルや室内楽にも精力的に取り組んでいる。
現在26歳の牛田智大氏。ロングインタビューの4回目では、聴衆との関係性、長年のファンへの思い、パリ留学や今後の活動について聞いた。
1回目：なぜ音楽は社会の縮図だと言われるのか? そして室内楽は｢小さなオーケストラ｣ではない
2回目：主張と尊重の間で"中間点"を探す…演奏家同士が異なる音楽観をぶつけ合う室内楽の面白さ
3回目：12歳でのデビューは"与えられた使命"､成人した自分は当時とは｢違うブランド｣だと思っている

――大きなホールでの演奏活動は聴衆あってこそですが、何度も現地に聴きに来るお客さんや、ファンとして特別に牛田さんを応援されている方に対して、どのような思いを持っていますか。

クラシックの音楽家としての役目は、つないでいくことだと思うんです。聴いてくださる方々がいなければ、つなぐ意味はどこにもないわけで。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

ピアニスト牛田智大の今とこれから
4 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

山本 舞衣 『週刊東洋経済』編集者
やまもと まいMai Yamamoto

2008年早稲田大学商学部卒業、東洋経済新報社入社。データ編集、書籍編集、書店営業・プロモーション、育休を経て、2020年4月『週刊東洋経済』編集部に。「経済学者が読み解く現代社会のリアル」や書評の編集などを担当。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ライフ

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

自動車最前線 特集 3998記事
注目キーワード
#健康 #育児・保育 #ＴＢＳテレビ