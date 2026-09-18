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ビジネス #週刊「すごいベンチャー」

｢自動運転の先にあるもの｣ウーバーの創業者とウェイモの創業者が相次いでAIロボットのスタートアップを始める理由

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自動運転の創業者がAIロボットビジネスに乗り出している（写真：metamorworks／PIXTA）

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2026年7月、Uber（ウーバー）創業者のトラビス・カラニック氏が率いるAtoms（アトムズ）が17億ドル（約2600億円）を調達した。リード投資家はAndreessen Horowitz（アンドリーセン・ホロウィッツ＝a16z）。

アトムズは、共同創業者のベン・ホロウィッツ氏が、「自身にとって過去最大の投資」と語り、自ら取締役にも就くほど力を入れるフィジカルAI領域のスタートアップだ。食品、鉱山、輸送の3分野でAIロボットを展開する。

その4週間後、筆者がサンフランシスコで参加したロボット開発者会議「Actuate（アクチュエート）」で、グーグルの自動運転プロジェクト（後のWaymo〔ウェイモ〕）を立ち上げたセバスチャン・スラン氏が、新会社Dulo（デュロ）の設立に短く触れた。詳細は明かされなかったが、AIによるハードウェア設計を事業の中核に据えるという。

自動運転の道を切り開いた二人が、ほぼ同時にAIロボットへと向かうのはなぜなのか。その答えの一つは、自動運転の課題が「解け始めた」こと、もう一つは開発の過程で手に入れた「仕組み」にある。

自動運転とAIロボットの共通点・相違点

一見、自動運転とAIロボットは別の産業に見えるが、実は開発のアプローチが共通している。センサーで環境を認識し、AIが判断し、モーターを動かす。どちらもAIが現実世界で身体を持って動く「フィジカルAI」だ。

違うのは難しさの所在だ。自動運転の制御対象は主にハンドル、アクセル、ブレーキと比較的単純である。一方、ロボットは腕、手首、指など多数の関節を同時に制御し、力の加減まで調整する必要があるため、はるかに動作が複雑だ。

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髙木 海平 WiL シニアディレクター
たかぎ かいへいKaihei Takagi

2012年東京大学薬学部卒業後、渡米。14年にカーネギー・メロン大学で技術イノベーションマネジメント、医療工学の二重修士号を取得。在学中に医療工学・計算化学分野で複数の論文を学術誌に発表。同年、PwCのニューヨーク本社に経営コンサルタントとして入社。20年に同社ロサンゼルスオフィスへ移籍。PwCでは製造業、ヘルスケア、金融業界を中心にM&Aアドバイザリー業務、プライベート・エクイティ投資検討・価値創造、日米クロスボーダーでの成長戦略・オペレーション戦略などの策定・実行を支援。24年よりWiLに参画。

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