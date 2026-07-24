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ビジネス #週刊「すごいベンチャー」

投資家が求める｢AIエージェント｣は次のフェーズに移行､進化への対応策は"導入をためらわない"ことだ

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AIエージェントの「成果」が求められるようになった（写真：tadamichi／PIXTA）

INDEX

本来、2025年は「AIエージェント元年」になるはずだった。OpenAIのサム・アルトマンCEOは、目的を与えるだけで自律的に作業を進めるAIエージェントが「労働力に加わる」と予測し、テック企業は相次いでAIシフトを理由とした人員削減を発表した。また、このエージェンティックAIの熱狂に投資が追随。PitchBookのレポートによると、OpenAIやAnthropicなどの水平型プラットフォームを除く垂直統合型（バーティカル）AIエージェントスタートアップの2025年におけるVC調達額は、世界全体で前年比252%増の241.7億ドル（約3.9兆円）であった。

AIによる成果は期待を下回った

しかし、その成果は調達額が示すほど華々しくはなかった。プログラムのコーディングなど、一部の領域において導入が急拡大したものの、逆に多くのスタートアップは厳しい現実と向き合うことになった。AIエージェントを実装・運用するためのインフラ整備や、顧客と接する現場で行動を委ねられるだけの「信頼」を築くことは容易ではなかった。

生成AIの登場に加えて、資金調達の難しさ、イグジット環境の変化など……スタートアップをめぐる環境は大きく変化している。『週刊東洋経済』の恒例特集「すごいベンチャー」を連載化。連載の一覧はこちら

それでもエージェンティックAIは2026年に入っても資金を集め続けている。3月初旬までに調達額は26.3億ドル（約4270億円）に達した。

ただし、投資の「仮説」は変わりつつある。管理されたデモを見て、AIエージェントに何ができるかを判断して出資する段階は過ぎ、投資家は、AIエージェントを訓練できて、現場で成果を出せるスタートアップに資金を振り向け始めている。

こうした変化をとらえたスタートアップの1社が、Patronus AI（パトロナスAI）である。同社は最近、Greenfield Partners（グリーンフィールド・パートナーズ）主導のシリーズBで5000万ドル（約81億円）を調達した。さらにNotable Capital（ノータブル・キャピタル）、Lightspeed Venture Partners（ライトスピード・ベンチャー・パートナーズ）、Datadog（データドッグ）、Samsung（サムスン）といったVCや企業も参加している。

同社はMeta（メタ）のAI研究者だったAnand Kannappan（アナンド・カンナパン）氏とRebecca Qian（レベッカ・チェン）氏が創業。AIエージェントを本番投入する前に性能をストレステストできる「Digital World Model（デジタル・ワールド・モデル）」と呼ばれるシミュレーション環境を構築している。

同社が挑むのは構造的な課題だ。これまで、AIエージェントの性能は短時間で完結する明確なタスクを静的な環境で評価してきた。しかし、一つのタスクが数日に及ぶような複雑なワークフローの自動化を実現しようとすると、失敗する可能性が飛躍的に増えてしまう。

次ページが続きます：
【現状のAIエージェント長期・多段階のタスクが苦手】
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ミラナ・クズマノヴィッチ WiL パートナー
Milana Kuzmanovic

2014年にウェルズリー大学で学士号、2020年にノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院でMBAを取得。2014年より日本のシティグループ証券のアナリストとして、ストラクチャード商品とその数学的構造への知見を深める。IMF能力開発局、マッキンゼー・アンド・カンパニーの経営コンサルタントを経て2021年にWiLに参画し、ベンチャーおよびグロースファンドへの投資、管理会社レベルでの戦略的イニシアティブの推進に注力。

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