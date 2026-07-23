有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（7/18・25日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #新生ファミマの挑戦

｢ユニクロと同じものは作らない！｣ファミマ開発トップが明かす衣料品･雑貨の戦略､トップクリエイターと開く新章

8分で読める 有料会員限定
島田奈奈氏
26年3月に新設されたライフスタイル本部のトップに就任した島田奈奈氏（写真：編集部撮影）

INDEX

ファミリーマートは2026年3月、大胆な組織改変を行った。会社設立以来、商品開発や販促施策をとりまとめていた従来の商品本部を「食品」と「非食品」に分割。2つの部署に分けることで、それぞれの領域で新たなヒット商品の開発を加速させる。
このうち「非食品」の企画・開発を担うのが、新設されたライフスタイル本部だ。同本部では7月10日に東京・港区でオープンした初の旗艦店をきっかけに、これまで以上にクリエイターとの共創を広げて新たな需要を開拓しようとしている。
今後の商品展開について、どのような戦略を描いているのか。旗艦店運営のトップも兼任する島田奈奈ライフスタイル本部長に直撃した

――コンビニエンスウェアに関しては昨年度の年間売上高が200億円余り。今年度にあたる26年度の年間売上高は前期比約50%増の300億円を目標にしています。今後の伸びしろは。

すでに、発売した新商品も販売が好調で、売り上げの伸びが続いている。アパレルに関しては今後、全身コーディネートを展開して、さらに拡販を進めていく方針だ。

一方、長年にわたって、当社とコンビニエンスウェアの共同開発をしてきたファッションデザイナーの落合宏理氏の発想をもっとしっかりと支えられる体制にしていれば、さらに売れたのではないかという商品もある。特に26年3月に発売した腕時計はたった数日で完売してしまったので、今、振り返って会社側の生産計画が保守的すぎたのではないかとも反省している。

このほかにも、コンビニエンスウェアの中ではまだまだ広げていきたい商品カテゴリーがたくさんある。言い過ぎかもしれないが、私の気持ちとしてはなるべく早く、年間売上高500億円規模にまで拡大させたいと思っている。

今はそこに向かって、自分たちが出したい商品を出したい時期にしっかりと発売していくことを目標に置き、チーム体制の強化を進めている段階だ

――競合する国内大手アパレルブランドとして、ユニクロの存在をどのように見ていますか。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

新生ファミマの挑戦
2 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

吉田 敬市 東洋経済 記者
よしだ けいいちKeiichi Yoshida

1988年生まれ。テレビ局記者を経て2024年入社。現在はドラッグストアや調剤薬局、百貨店、アパレルの業界を中心に取材。流通・小売業のほか、人口減少、環境問題、災害といった取材テーマにも関心。大学時代は政治学を専攻。趣味はバスケットボール。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

エヌビディア旋風の衝撃 特集 7記事
注目キーワード
#転職・就職サービス #地方創生 #東京ドーム