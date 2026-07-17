地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編）

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2025年12月、岐阜市内にある岐阜薬科大学のキャンパスで開催された、岐阜市主催の「岐阜大学＆岐阜薬科大学ラボツアー」というイベントに参加した。

岐阜市では、このような大学ラボツアーを24年から開催しており、大学の産学連携の取り組みを紹介し、研究室を見学するタッチポイントを外部に提供している。このラボツアーでの知見を端緒に、大学発スタートアップの現状と産学連携における課題について深掘りしていきたい。

公立大学法人化を機にスタートアップが設立

事例となる岐阜薬科大学は岐阜市の公立大学で、25年に公立大学法人に移行したばかりだ。それまで教職員は公務員扱いであり副業が制限されていたが、法人化に伴い兼業規定等が緩和された。その結果、同大では25年度だけで4件の大学発スタートアップが設立されるなど、産学連携が加速している。今回のツアーでもすでに動き出している企業や、未来の起業を見据えた研究シーズが紹介され、非常に興味深いものだった。いくつか紹介していこう。

ECEテクノ：産学連携を専門にするCEOの羽田野泰彦氏に加え、COOの七條通孝教授などが経営陣に参加。独自のマイクロ波技術を用いてプラスチックや牡蠣殻を分解・再利用するカーボンニュートラル技術（サーキュラーエコノミー）を研究・開発するスタートアップ。

パウダーインテリジェンス／ジェノフィブリクス：両社ともに田原耕平教授が研究を進める技術シーズから生まれたスタートアップ。AIを用いた粉体原料の物性予測システムの実用化を目指すのがパウダーインテリジェンスで、ナノファイバー技術を用いた湿布や人工器官用薄膜開発を目指すのがジェノフィブリクス。両社でデータサイエンスと素材領域の双方をカバーしている。

加齢黄斑変性の治療薬シーズ：中村信介准教授の研究室では、加齢黄斑変性症という眼球の奥（網膜）が硬化・線維化して視力が著しく低下する難治性眼科疾患の治療薬開発を進めている。国の大学発新産業創出基金事業のプログラム（GAPファンドプログラム）にも採択されており、スタートアップを設立して社会実装を目指すことを視野に入れている。

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