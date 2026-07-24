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ビジネス #新生ファミマの挑戦

インフレ攻略のカギは｢ファミチキ｣？ 全店売上減でも過去最高の利益を生む稼ぎ頭､｢第2の柱｣となる商品開発も加速！

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ファミチキ
骨なしのフライドチキンとしては、すでに国内有数の販売数を誇るファミチキ（撮影：梅谷秀司）

INDEX

年間の販売数は2億食――。ファミリーマートの中でも圧倒的な売上高を誇る看板商品がファミチキだ。

柔らかくジューシーで旨味が強い鶏のもも肉の足の付け根に近い部分を使い、サクサクとした衣で揚げたこの商品。2006年の発売以来、今も不動の人気を守り続けている。

むしろ、ファミチキの販売の勢いは直近1年ほどでさらに加速している。背景にあるのは物価高騰による節約志向の高まりを受けた消費者の商品選びの変化だ。

「謎の味」を投入！ 20年の歴史で初の定番品追加

「何かが3種類くらい混ざっている味がします」

7月中旬、不思議な手書きのポップアップを飾った新商品が登場した。ファミチキの「ファミマ味」だ。味について、店員に尋ねても「わかりません」という回答しか返ってこなかった。

クリエイティブディレクターのNIGO氏との共創で開発した数量限定商品で、衣と鶏肉に異なる味付けを施すことで3つの味わいが楽しめる。

商品説明では、ピリッとした柚子胡椒の風味が最初に広がり、途中でまろやかなマヨネーズの風味に変化していくなどとされているが、最後の後味が何なのか明らかにされていない。「秘密のフレーバー」といううたい文句が話題を呼んで、発売初日から好調な売り上げを記録した。

ファミチキのファミマ味（写真左）は7月14日からポテトチップスとお米スナックと同時に数量限定で発売された（写真：ファミリーマート）

ファミマ味の投入が示すように、ファミリーマートでは最近、ファミチキの商品ラインナップを戦略的に強化している。

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新生ファミマの挑戦
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吉田 敬市 東洋経済 記者
よしだ けいいちKeiichi Yoshida

1988年生まれ。テレビ局記者を経て2024年入社。現在はドラッグストアや調剤薬局、百貨店、アパレルの業界を中心に取材。流通・小売業のほか、人口減少、環境問題、災害といった取材テーマにも関心。大学時代は政治学を専攻。趣味はバスケットボール。

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