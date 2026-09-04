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ビジネス #週刊「すごいベンチャー」

〈スタートアップランキング〉8月の資金調達トップ20､｢NOT A HOTEL｣が再び100億円規模の資金調達を行う

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8月に大型の資金調達を行ったスタートアップはどこか（写真：user5898687587／PIXTA）

スタートアップにとって、資金調達は成長を加速させるための大きなドライバーだ。資金があれば、自社の収益以上の大きな投資が可能になる。さらに資金調達の成功は、投資家や金融機関から「成長期待が持てる」と判断された結果でもある。

フォースタートアップスが運営するSTARTUP DBは、国内スタートアップの資金調達額を毎月ランキング形式でレポートしている。2026年8月分の結果から、調達額上位の企業と投資の内訳を確認していきたい。

NOT A HOTELはセカンダリー含め取り引き総額165億円

生成AIの登場に加えて、資金調達の難しさ、イグジット環境の変化など……スタートアップをめぐる環境は大きく変化している。『週刊東洋経済』の恒例特集「すごいベンチャー」を連載化。連載の一覧はこちら

「未使用時はホテルとして貸し出せる別荘」を運営するNOT A HOTELが100億円もの資金を調達した。シリーズDラウンドで引受先には、トヨタ系のベンチャーファンド、トヨタ・インベンション・パートナーズやSBIホールディングス、セコイアなどが名を連ねる。

これとは別に65億円のセカンダリー取引（既存株主からの株式譲渡）も行っており、取引総額は165億円にも及ぶ。同社は2月にも101億円の資金調達を行っており、累計調達額は447億円に達した。

核融合炉開発ベンチャーの京都フュージョニアリングは8月に99.2億円を調達。シリーズDラウンドのファーストクローズの一環で、当ラウンドでの資金調達額はエクイティ（出資）が167.2億円、与信枠・融資枠を含め総額257.2億円となる。資金は、日本・カナダ・米国の3拠点で進める統合実証プロジェクト「UNITYプログラム」の開発などに充てるという。

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宇都宮 徹 東洋経済 記者
うつのみや とおるToru Utsunomiya

東洋経済編集部長兼東洋経済オンライン事業サブプロデューサー。1974年生まれ。1996年専修大学経済学部卒業。『会社四季報未上場版』編集部、決算短信の担当を経て『週刊東洋経済』編集部に。連載の編集担当から大学、マクロ経済、年末年始合併号（大予測号）などの特集を担当。記者としても農薬・肥料、鉄道、工作機械、人材業界などを担当する。会社四季報プロ500副編集長、就職四季報プラスワン編集長、週刊東洋経済副編集長などを経て、2025年7月から現職。

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