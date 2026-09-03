有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/29・9月5日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #富士フイルムの大決断

富士フイルムCFOが明かす｢買収企業は結果が出るまで何年でも管理｣"変身経営"を実現したポートフォリオ管理の奥義

7分で読める 有料会員限定
インスタントカメラ「チェキ」は高収益商品の1つ（撮影：尾形文繁）

INDEX

2000年代に入り、デジタル化の波で祖業である写真フィルムが消滅危機に瀕した富士フイルムホールディングス（HD）。医療機器や半導体材料、バイオ医薬品の開発・製造受託（CDMO）へと、貪欲に事業領域を広げてきた。この“変身経営”を支えてきたのが、M&A（合併・買収）だ。

04年以降に実施したM&Aは、実に40件を超える。11年に米メルクの受託製造子会社を買収してCDMO事業へ参入。19年には米バイオ医薬大手のバイオジェンからデンマークの製造子会社を約990億円で取得し、21年には約1790億円を投じて日立製作所の画像診断機器事業も買収した。

積極的なM&Aにより、26年3月末時点で貸借対照表に計上するのれんは約9900億円に達する。それでも過去20年で大型ののれん減損損失は計上していない。M&Aで広がった事業群を、どのように管理してきたのか。21年からCFO（最高財務責任者）を務める樋口昌之氏に、経営手法を聞いた。

買収後は「集中治療室」で管理

「M&Aは、買って終わりではない。重要なのは、買った後にどうするか」と語る樋口氏が、難所に挙げるのがPMI（買収後の統合作業）だ。多くの企業の場合、M&A後から3カ月程度の「100日プラン」でPMI完了と見なし、事業部門に委ねるケースが少なくない。

富士フイルムによるPMIの場合、買収後の事業が安定して利益を出すようになるまで6段階に分けて管理する。その状態を樋口氏は「ICU（集中治療室）」に例える。「何カ月経ったから終わり、ではない。健康になって結果が出るまで、何年でもICUにいてもらう」。

本社の知的財産、人事、経理、経営企画などの部門が関与し、必要に応じて経営陣も加わる。売上高や利益、在庫といった経営データを「バイタルサイン」のように追い、計画からの下振れが見えれば早めに手を打つ。

富士フイルムの大決断
2 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

山下 美沙 東洋経済 記者
やました みさMisa Yamashita

生まれも育ちも山梨県。神戸大学経済学部卒。入社後は精密業界を担当し、ロボットやピアノ、腕時計業界などを取材してきた。2026年5月からは、ソニーやパナソニックなど電機業界を担当。好きなことは工場見学や企業ミュージアム巡り。仕事との境目はあまりない。

連絡先:misa-yamashita[at]toyokeizai.co.jp

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

広告激変 特集 3記事
注目キーワード
#カカクコム #再開発 #スーパー