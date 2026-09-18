FX投資家が群がる｢トルコリラ｣と｢スイスフラン｣…利回り商品としての妙味が増す一方､急激な為替変動にご用心

ゼロ金利のスイスフラン（右）と、超高金利のトルコリラ（左）に注目が集まっている（写真：Romaset／tabi-guide.com／PIXTA）

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FX（外国為替証拠金取引）投資の裾野が広がっている。金融先物取引業協会によれば、2026年4～6月の口座数は1243万、建玉は11.1兆円といずれも歴史的な水準を記録。活況を支えているのは個人投資家からの相次ぐ資金流入だ。

取引の中心は米ドルと日本円というメジャーな通貨ペアだが、高金利で知られる新興国通貨も人気を博す。中でも政策金利が37％と世界有数のトルコリラには、金利差狙いの投資家が流入。スイスフランを売ってトルコリラを買うという、一昔前には考えにくかった通貨ペアにまで取引が広がっている。

これは世界最低水準の低金利通貨を売り、一方で高金利通貨を買う手法だが、急激な為替変動で大損失を被る危うさもはらむ。

FXが「利回り商品」に

「金利ある世界の到来によって、金利商品への関心が高まっている。疑似的な利回り商品として、FXを始める投資家が増えている印象だ」。松井証券でFXトレーディングを担当する森龍二金融市場部長は、個人投資家の間で起きている変化をこう話す。

FX取引には2つの儲け方がある。1つは為替変動によるキャピタルゲイン。1ドル150円でドルを買い、1ドル160円になった時に売れば、差し引き10円の差益が得られる。

個人投資家が視線を送るのは、もう1つの儲け方であるインカムゲインだ。低金利通貨を売って高金利通貨を買うと、金利差に相当する額（スワップポイント）を利子のような形で受け取れる。政策金利を日本が1％、アメリカが3.5％と仮定した場合、金利差は2.5％。1ドル150円の為替レートで1万通貨（1万ドル）を購入すると、年間で3万7500円のスワップポイントが手に入る。