有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（9/19号）
有料会員登録
ビジネス #ニュース最前線

FX投資家が群がる｢トルコリラ｣と｢スイスフラン｣…利回り商品としての妙味が増す一方､急激な為替変動にご用心

6分で読める 有料会員限定
スイスフランとトルコリラ
ゼロ金利のスイスフラン（右）と、超高金利のトルコリラ（左）に注目が集まっている（写真：Romaset／tabi-guide.com／PIXTA）

INDEX

FX（外国為替証拠金取引）投資の裾野が広がっている。金融先物取引業協会によれば、2026年4～6月の口座数は1243万、建玉は11.1兆円といずれも歴史的な水準を記録。活況を支えているのは個人投資家からの相次ぐ資金流入だ。

取引の中心は米ドルと日本円というメジャーな通貨ペアだが、高金利で知られる新興国通貨も人気を博す。中でも政策金利が37％と世界有数のトルコリラには、金利差狙いの投資家が流入。スイスフランを売ってトルコリラを買うという、一昔前には考えにくかった通貨ペアにまで取引が広がっている。

これは世界最低水準の低金利通貨を売り、一方で高金利通貨を買う手法だが、急激な為替変動で大損失を被る危うさもはらむ。

FXが「利回り商品」に

「金利ある世界の到来によって、金利商品への関心が高まっている。疑似的な利回り商品として、FXを始める投資家が増えている印象だ」。松井証券でFXトレーディングを担当する森龍二金融市場部長は、個人投資家の間で起きている変化をこう話す。

FX取引には2つの儲け方がある。1つは為替変動によるキャピタルゲイン。1ドル150円でドルを買い、1ドル160円になった時に売れば、差し引き10円の差益が得られる。

個人投資家が視線を送るのは、もう1つの儲け方であるインカムゲインだ。低金利通貨を売って高金利通貨を買うと、金利差に相当する額（スワップポイント）を利子のような形で受け取れる。政策金利を日本が1％、アメリカが3.5％と仮定した場合、金利差は2.5％。1ドル150円の為替レートで1万通貨（1万ドル）を購入すると、年間で3万7500円のスワップポイントが手に入る。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

ニュース最前線
157 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

一井 純 東洋経済 記者
いちい じゅんJun Ichii

不動産、銀行業の取材を経て現在は証券業界担当。PE・不動産ファンドやアセットマネジメント、 アクティビズムなどを取材。 CFA協会認定証券アナリスト。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

ヤマ発　骨太の経営 特集 2記事
注目キーワード
#加工食品 #感染症 #自動車（国内）