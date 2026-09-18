いすゞ･山口新社長が語る｢新規事業1兆円｣の道筋…｢自動運転とコネクテッドサービスで物流自動化を実現したい｣

山口社長は「2030年度までに売り上げ６兆円」の道筋をどうつけるのか（撮影：梅谷秀司）

1/4 PAGES

商用車で国内シェアトップ、世界でも有数のメーカーであるいすゞ自動車。2024年に発表した中期経営計画では30年度までに新規事業の売上高1兆円、全社で6兆円の「商用モビリティソリューションカンパニー」を目指すとした。が、25年度売上高は約3.5兆円。足元ではトランプ関税や中東情勢など不安要素も多い。いすゞはどのように中長期の成長を描いているのか。4月に社長CEOに就任した山口真宏氏を直撃した。

――26年4月の社長就任から約5カ月経ちますが、これまでの歩みをどう振り返りますか。

社長就任前から経営に携わっていたので、4月に突然何かが変わった実感はない。海外でのキャリアが長かったこともあり、この5カ月は国内製造拠点での現場リーダーとの対話に時間を充てた。現場が高いロイヤルティーを持って仕事に取り組んでくれていることをじかに聞き、いすゞの現場力の強さを改めて実感した。国内は一巡したので、次は海外の現場を回りたい。

イラン紛争、混乱収束までに半年～1年程度

――社長就任発表の翌日にイラン紛争が勃発しました。影響は？