ビジネス #トップに直撃 前の記事 次の記事 オンコリス､次世代新薬で狙う製薬企業への｢完全脱皮｣ 浦田泰生社長が語る成長戦略（下） 11分で読める 公開日時：2026/09/18 11:01 有料会員限定 メディア向けのテロメライシン「啓蒙」活動にも力を注ぐ（写真左が浦田泰生社長、記者撮影） 大西 富士男 東洋経済 記者 フォロー 1/3 PAGES INDEX 効能追加の進捗や内容は？ 「702」成功で自社製造・販売に移行 来年のテーマは欧州、イギリスでは調査 インタビュー（上）はこちら。インタビューは8月に実施した。 ※本記事は「会社四季報オンライン」でも有料会員向けに配信しています ――いざテロメライシンを使うとなると、「様子見したい」という医師の声はないのですか。 この記事は有料会員限定です 残り 5063文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #CRO・臨床検査・薬 #先端科学・研究開発 #経営 関連業界 #医薬品 #先端医薬ベンチャー #医療テック 関連企業 #オンコリスバイオファーマ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます トップに直撃 2026/09/18 更新 439 記事 フォロー 前の記事 オンコリスが掲げる｢腫瘍溶解ウイルス｣売り上げ100億円計画の現実味 浦田泰生社長が語る成長戦略（上） 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 新薬開発数は日本の約3倍…新薬の源泉地となった中国製薬企業品を欧米のメガファーマが"爆買い"へ 日本の創薬力低下を招いた真因…巻き返しを図る有望バイオベンチャーを業界ベテラン記者が解説 iPS細胞製品が保険適用 日本が再生医療を｢産業化｣するために不可欠なこと…｢ハートシート｣の失敗から何を学ぶか 〈抗がん剤に全振り〉第一三共に迫る｢エンハーツの次｣を占うXデー･･･世界トップ5へ"一流の研究力"に経営力は追い付くか SNS全盛時代に｢ドモホルンリンクル｣が"テレビCM"に込める意外なこだわり かつては中村玉緒や泉ピン子も出演していた 塩野義製薬｢実質的な定年廃止｣へ…《実質的》の但し書きに漂う大企業の"シビアな本音" 残る人､切られる人の違いは？ 大西 富士男 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おおにし ふじおFujio Onishi 医薬品業界を担当。自動車メーカーを経て、1990年東洋経済新報社入社｡『会社四季報』『週刊東洋経済』編集部、ゼネコン、自動車、保険、繊維、商社、石油エネルギーなどの業界担当を歴任。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0