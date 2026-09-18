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オンコリス､次世代新薬で狙う製薬企業への｢完全脱皮｣ 浦田泰生社長が語る成長戦略（下）

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メディア向けのテロメライシン「啓蒙」活動にも力を注ぐ（写真左が浦田泰生社長、記者撮影）

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インタビュー（上）はこちら。インタビューは8月に実施した。
※本記事は「会社四季報オンライン」でも有料会員向けに配信しています

――いざテロメライシンを使うとなると、「様子見したい」という医師の声はないのですか。

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大西 富士男 東洋経済 記者
おおにし ふじおFujio Onishi

医薬品業界を担当。自動車メーカーを経て、1990年東洋経済新報社入社｡『会社四季報』『週刊東洋経済』編集部、ゼネコン、自動車、保険、繊維、商社、石油エネルギーなどの業界担当を歴任。

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