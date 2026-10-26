ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【44】ONESTRUCTION／3次元データとAIで建設DX 2分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 鳥取大学在学中に起業し、リクルートで経験を積んだ西岡大穂CEO（写真：編集部撮影） 具志堅 聡 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ONESTRUCTION（ワンストラクション） ［設 立］2020年3月 ［資本金（資本準備金含む）］5億2098万円 ［社員数］52人／78人 ［代表者名］西岡大穂 ［所在地］鳥取県鳥取市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 541文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #生成AI 関連業界 #建設 #ソフトウェア（業界特化） #AI（国内） 関連企業 #竹中工務店 #サイバーエージェント 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 50 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【45】ヤモリ／再生物件を値頃な賃貸に 前の記事 すごいベンチャー【43】SUiCTE／高効率･低コストのイメージセンサー 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 具志堅 聡 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 ぐしかた さとしSatoshi Gushikata 金融業界担当。2014年に西日本新聞社入社。経済部や国際部・釜山駐在などを経て、23年からヤフー（現・LINEヤフー）で、Yahoo!ニューストピックスを編集。25年に東洋経済新報社に入社し、これまでに建設、ホテル、アミューズメント・レジャー業界を担当。大分市出身。 連絡先：satoshi-gushikata[at]toyokeizai.co.jp この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0