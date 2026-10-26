ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【45】ヤモリ／再生物件を値頃な賃貸に 2分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 リフォームした築古戸建てで取材を受ける藤澤正太郎代表（写真：編集部撮影） 大塚 隆史 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］ヤモリ ［設 立］2019年11月 ［資本金（資本準備金含む）］1億円 ［社員数］17人／60人 ［代表者名］藤澤正太郎 ［所在地］東京都渋谷区 この記事は有料会員限定です 残り 539文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #空き家対策 #不動産投資 #スタートアップ 関連業界 #投資ファンド #不動産 #リフォーム・リノベ 関連企業 #三菱ＵＦＪ信託銀行 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 50 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【46】レフィクシア／軽量端末でcm精度の測量実現 前の記事 すごいベンチャー【44】ONESTRUCTION／3次元データとAIで建設DX 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ ｢アップル大国｣に挑む､スマホベンチャー･ナッシングのファッションブランド出身CBOが描く日本市場の攻略法 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 負債1.5億円で倒産《コオロギ昆虫食》元社長が明かす再起策｢狙うは鳥向けインフルワクチン｣｢もう一度リベンジする｣ 大塚 隆史 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おおつか たかふみTakafumi Otsuka 広島出身。エネルギー系業界紙で九州の食と酒を堪能後、2018年1月に東洋経済新報社入社。石油企業や商社、外食業界などの担当を経て、現在は不動産業界担当に。エネルギー、「ビジネスと人権」の取材は継続して行っている。好きなお酒は田中六五、鍋島。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0