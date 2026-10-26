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すごいベンチャー【45】ヤモリ／再生物件を値頃な賃貸に

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藤澤正太郎代表
リフォームした築古戸建てで取材を受ける藤澤正太郎代表（写真：編集部撮影）

［社 名］ヤモリ
［設 立］2019年11月
［資本金（資本準備金含む）］1億円
［社員数］17人／60人
［代表者名］藤澤正太郎
［所在地］東京都渋谷区

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大塚 隆史 東洋経済 記者
おおつか たかふみTakafumi Otsuka

広島出身。エネルギー系業界紙で九州の食と酒を堪能後、2018年1月に東洋経済新報社入社。石油企業や商社、外食業界などの担当を経て、現在は不動産業界担当に。エネルギー、「ビジネスと人権」の取材は継続して行っている。好きなお酒は田中六五、鍋島。

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