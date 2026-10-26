すごいベンチャー【45】ヤモリ／再生物件を値頃な賃貸に

おおつか たかふみ

Takafumi Otsuka

広島出身。エネルギー系業界紙で九州の食と酒を堪能後、2018年1月に東洋経済新報社入社。石油企業や商社、外食業界などの担当を経て、現在は不動産業界担当に。エネルギー、「ビジネスと人権」の取材は継続して行っている。好きなお酒は田中六五、鍋島。