ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【43】SUiCTE／高効率･低コストのイメージセンサー 2分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 30年前後の国産人工衛星向けイメージセンサー販売開始が目標（写真：編集部撮影） 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］SUiCTE（スイクト） ［設 立］2024年8月 ［資本金（資本準備金含む）］1億4330万円 ［社員数］14人／14人 ［代表者名］赤堀知行 ［所在地］静岡県浜松市 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 545文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 #スタートアップ 関連業界 #電子部品 #半導体 #宇宙開発 関連企業 #ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 50 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【44】ONESTRUCTION／3次元データとAIで建設DX 前の記事 すごいベンチャー【42】武蔵スカイプラス／JAXA仕込みの無人小型機開発 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 よこやま じゅんやJunya Yokoyama トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0