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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【43】SUiCTE／高効率･低コストのイメージセンサー

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イメージセンサー
30年前後の国産人工衛星向けイメージセンサー販売開始が目標（写真：編集部撮影）

［社 名］SUiCTE（スイクト）
［設 立］2024年8月
［資本金（資本準備金含む）］1億4330万円
［社員数］14人／14人
［代表者名］赤堀知行
［所在地］静岡県浜松市
   大学発 

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横山 隼也 東洋経済 記者
よこやま じゅんやJunya Yokoyama

トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。

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