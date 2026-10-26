ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【42】武蔵スカイプラス／JAXA仕込みの無人小型機開発 2分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 独自開発した無人・自動VTOL（垂直離着陸機）（写真：武蔵スカイプラス） 高橋 玲央 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］武蔵スカイプラス ［設 立］2019年12月 ［資本金（資本準備金含む）］1億0999万円 ［社員数］7人／8人 ［代表者名］藏並昌武 ［所在地］東京都三鷹市 この記事は有料会員限定です 残り 520文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #先端科学・研究開発 #空飛ぶクルマ（eVTOL） 関連業界 #宇宙開発 #防衛 #ドローン 関連企業 #武蔵精密工業 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 50 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【43】SUiCTE／高効率･低コストのイメージセンサー 前の記事 すごいベンチャー【41】エミウム／入れ歯や被せ物をAIが設計 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEOが徹底解説 エヌビディアとルネサスの｢使い分け｣から半導体の｢自前設計｣まで 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 高橋 玲央 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 たかはし れおReo Takahashi 名古屋市出身、新聞社勤務を経て2018年10月に東洋経済新報社入社。航空・旅行業界を担当。過去に証券など金融業界のほか半導体、電子部品、重工業なども担当。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0