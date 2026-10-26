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すごいベンチャー【42】武蔵スカイプラス／JAXA仕込みの無人小型機開発

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飛行するVTOL
独自開発した無人・自動VTOL（垂直離着陸機）（写真：武蔵スカイプラス）

［社 名］武蔵スカイプラス
［設 立］2019年12月
［資本金（資本準備金含む）］1億0999万円
［社員数］7人／8人
［代表者名］藏並昌武
［所在地］東京都三鷹市

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高橋 玲央 東洋経済 記者
たかはし れおReo Takahashi

名古屋市出身、新聞社勤務を経て2018年10月に東洋経済新報社入社。航空・旅行業界を担当。過去に証券など金融業界のほか半導体、電子部品、重工業なども担当。

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