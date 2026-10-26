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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【41】エミウム／入れ歯や被せ物をAIが設計

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口腔の3Dデータ
電子技工指示書も販売管理もワンストップで完結する（写真：編集部撮影）

［社 名］エミウム
［設 立］2020年11月
［資本金（資本準備金含む）］8億6833万円
［社員数］17人／36人
［代表者名］稲田雅彦
［所在地］東京都新宿区
   大学発    連続起業家 

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伊藤 退助 東洋経済 記者
いとう たいすけTaisuke Ito

日用品、化粧品、ドラッグストア業界を担当後、医療機器業界へ。2024年7月より、会社四季報オンライン編集部で個人投資家向け記事を配信。在学中にはドイツ・ケルン大学に留学。ギターを頑張って練習中

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