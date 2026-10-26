ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【41】エミウム／入れ歯や被せ物をAIが設計 2分で読める 公開日時：2026/10/26 11:30 有料会員限定 電子技工指示書も販売管理もワンストップで完結する（写真：編集部撮影） 伊藤 退助 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］エミウム ［設 立］2020年11月 ［資本金（資本準備金含む）］8億6833万円 ［社員数］17人／36人 ［代表者名］稲田雅彦 ［所在地］東京都新宿区 大学発 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 563文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #デジタルトランスフォーメーション #大学発ベンチャー #サプライチェーン 関連業界 #医療機器・用品 #医療テック #AI（国内） 関連企業 #博報堂 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 50 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【42】武蔵スカイプラス／JAXA仕込みの無人小型機開発 前の記事 すごいベンチャー【40】MOONRAKERS TECHNOLOGIES／日本の先端技術を服の進化へとつなぐ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ 伊藤 退助 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 いとう たいすけTaisuke Ito 日用品、化粧品、ドラッグストア業界を担当後、医療機器業界へ。2024年7月より、会社四季報オンライン編集部で個人投資家向け記事を配信。在学中にはドイツ・ケルン大学に留学。ギターを頑張って練習中 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0