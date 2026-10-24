すごいベンチャー【15】HALDATA／顧客のレビューでECの課題解決

ももせ こうじ

Koji Momose

1971年、長野県生まれ。95年からフリーランスライターとして活動開始。マネー・ビジネスの分野を中心に、雑誌、Web、書籍など各種媒体で取材・執筆を行う。近年は終活、介護、医療といったテーマに取り組むことも多い。その他企業や大学のオウンドメディアで取材・執筆を行う。