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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【15】HALDATA／顧客のレビューでECの課題解決

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HAL hatanaka代表
顧客の声をAIで読み解くHAL hatanaka代表（写真：HALDATA）

［社 名］HALDATA（ハルデータ）
［設 立］2018年9月
［資本金（資本準備金含む）］1000万円
［社員数］25人／30人
［代表者名］HAL hatanaka
［所在地］兵庫県神戸市
   連続起業家 

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百瀬 康司 フリーランスライター
ももせ こうじKoji Momose

1971年、長野県生まれ。95年からフリーランスライターとして活動開始。マネー・ビジネスの分野を中心に、雑誌、Web、書籍など各種媒体で取材・執筆を行う。近年は終活、介護、医療といったテーマに取り組むことも多い。その他企業や大学のオウンドメディアで取材・執筆を行う。

 

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