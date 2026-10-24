ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【15】HALDATA／顧客のレビューでECの課題解決 2分で読める 公開日時：2026/10/24 11:30 有料会員限定 顧客の声をAIで読み解くHAL hatanaka代表（写真：HALDATA） 百瀬 康司 フリーランスライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］HALDATA（ハルデータ） ［設 立］2018年9月 ［資本金（資本準備金含む）］1000万円 ［社員数］25人／30人 ［代表者名］HAL hatanaka ［所在地］兵庫県神戸市 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 539文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #ネット・IT #マーケティング #生成AI 関連業界 #eコマース #ソフトウェア（業務特化） #AI（国内） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 20 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【16】VERIPATH／手間いらずの顔認証で保育施設の安全担保 前の記事 すごいベンチャー【14】RLWRLD／ロボットの｢器用な手｣を実現へ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 負債1.5億円で倒産《コオロギ昆虫食》元社長が明かす再起策｢狙うは鳥向けインフルワクチン｣｢もう一度リベンジする｣ 韓国スタートアップに広がる｢日本ファースト｣AIやデザイン､福祉まで｢輸出先｣ではなく事業計画に最初から組み込む理由 百瀬 康司 フリーランスライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 ももせ こうじKoji Momose 1971年、長野県生まれ。95年からフリーランスライターとして活動開始。マネー・ビジネスの分野を中心に、雑誌、Web、書籍など各種媒体で取材・執筆を行う。近年は終活、介護、医療といったテーマに取り組むことも多い。その他企業や大学のオウンドメディアで取材・執筆を行う。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0