ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【16】VERIPATH／手間いらずの顔認証で保育施設の安全担保 2分で読める 公開日時：2026/10/24 11:30 有料会員限定 顔認証を終えると、クラスのモニターにお迎えの到着が表示される（画像：VERIPATH） 加藤 光彦 ライター フォロー 1/1 PAGES ［社 名］VERIPATH（ベリパス） ［設 立］2025年9月 ［資本金（資本準備金含む）］100万円 ［社員数］3人／3人 ［代表者名］山岡 源 ［所在地］兵庫県神戸市 連続起業家 この記事は有料会員限定です 残り 547文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #生体認証 #幼稚園・保育園 #スタートアップ 関連業界 #サイバーセキュリティー #育児・保育 #AI（国内） 関連企業 #アトラス 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/24 更新 20 記事 フォロー 前の記事 すごいベンチャー【15】HALDATA／顧客のレビューでECの課題解決 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 加藤 光彦 ライター フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 かとう みつひこMitsuhiko Kato 慶應義塾大学を卒業後、女性誌の出版社にて生活情報誌、ファッション誌の編集に従事。その後、東洋経済新報社に入社し、編集局でゲーム、旅行、鉄道業界などの記者を歴任。ビジネスプロモーション局で広告企画制作、マーケティング局で宣伝業務も担当。現在は会社四季報やオンラインの取材執筆の傍ら、東京を中心に、美味や美酒探訪に勤しむ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0