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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【16】VERIPATH／手間いらずの顔認証で保育施設の安全担保

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お迎えサービス「KIDSCALL」のサービス画面
顔認証を終えると、クラスのモニターにお迎えの到着が表示される（画像：VERIPATH）

［社 名］VERIPATH（ベリパス）
［設 立］2025年9月
［資本金（資本準備金含む）］100万円
［社員数］3人／3人
［代表者名］山岡 源
［所在地］兵庫県神戸市
   連続起業家 

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加藤 光彦 ライター
かとう みつひこMitsuhiko Kato

慶應義塾大学を卒業後、女性誌の出版社にて生活情報誌、ファッション誌の編集に従事。その後、東洋経済新報社に入社し、編集局でゲーム、旅行、鉄道業界などの記者を歴任。ビジネスプロモーション局で広告企画制作、マーケティング局で宣伝業務も担当。現在は会社四季報やオンラインの取材執筆の傍ら、東京を中心に、美味や美酒探訪に勤しむ。

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