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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【80】10pct.／ホテル･旅館を独自AIで効率化

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10pct.が提供するサービス画面
1泊ごとに夕食の有無を選べるなど、宿泊プランの自由度が高い（画像：10pct.）

［社 名］10pct.（テンパーセント）
［設 立］2023年7月
［資本金（資本準備金含む）］4億4000万円
［社員数］12人／30人
［代表者名］中堀友督
［所在地］東京都港区

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すごいベンチャー100 2026年最新版
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中山 一貴 東洋経済 記者
なかやま かずきKazuki Nakayama

趣味は旧Twitter（@overk0823）。1991年生まれ。東京外国語大学中国語専攻卒。在学中に北京師範大学文学部へ留学。2015年、東洋経済新報社に入社。食品・小売業界の担当記者や『会社四季報 業界地図』編集長、『週刊東洋経済』編集部、『会社四季報』編集部、「会社四季報オンライン」編集部、『米国会社四季報』編集長などを経て23年10月から東洋経済編集部（編集者・記者）。「財新・東洋経済スタジオ」スタッフを兼任。

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