ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【80】10pct.／ホテル･旅館を独自AIで効率化 2分で読める 公開日時：2026/10/28 11:30 有料会員限定 1泊ごとに夕食の有無を選べるなど、宿泊プランの自由度が高い（画像：10pct.） 中山 一貴 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］10pct.（テンパーセント） ［設 立］2023年7月 ［資本金（資本準備金含む）］4億4000万円 ［社員数］12人／30人 ［代表者名］中堀友督 ［所在地］東京都港区 この記事は有料会員限定です 残り 524文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #デジタルトランスフォーメーション #ベンチャーキャピタル 関連業界 #ホテル #M＆A助言・仲介 #AI（国内） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/28 更新 92 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【81】喪服レスキュー／無人店舗でいつでも喪服レンタル 前の記事 すごいベンチャー【79】pono／双子育児の悩みをアプリで相談 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈100社を一挙公開〉｢すごいベンチャー｣2026年最新版 選別の時代を勝ち抜くスタートアップはどこか 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ 自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣ カギを握る｢運用車両800台｣ 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 中山 一貴 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 なかやま かずきKazuki Nakayama 趣味は旧Twitter（@overk0823）。1991年生まれ。東京外国語大学中国語専攻卒。在学中に北京師範大学文学部へ留学。2015年、東洋経済新報社に入社。食品・小売業界の担当記者や『会社四季報 業界地図』編集長、『週刊東洋経済』編集部、『会社四季報』編集部、「会社四季報オンライン」編集部、『米国会社四季報』編集長などを経て23年10月から東洋経済編集部（編集者・記者）。「財新・東洋経済スタジオ」スタッフを兼任。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0