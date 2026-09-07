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ビジネス #週刊「すごいベンチャー」

自動運転のティアフォー､加藤CEO｢黒字化はもう見えている｣　カギを握る｢運用車両800台｣

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7月22日、東京証券取引所で開かれたティアフォーの上場セレモニー。2015年創業の同社は、自動運転ソフトウェア「Autoware（オートウェア）」をオープンソースで公開し、業界で知名度を高めてきた（撮影：梅谷秀司）

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7月22日、自動運転ベンチャーのティアフォーが東証グロース市場に上場した。2015年の創業以来、業界で高い知名度を誇ってきただけに、市場の注目度は高い。一方、前25年9月期の売上高は64億1000万円、営業損失は105億1000万円。大幅な赤字を抱えたままの上場だった。
自動運転業界では、人間が書いたルールに沿って動作する「ルールベース」方式に対し、人工知能（AI）が認識・判断・制御を担う「AIベース」の開発が加速している。中でも注目されるのが、センサーからの入力を1つのAIモデルで処理し、運転操作を出力する「エンド・ツー・エンド（E2E）」方式だ。米テスラが先行し、米グーグル系のウェイモもAIの比重を高めている。半導体大手の米エヌビディアも自動運転向けAIモデル「Alpamayo（アルパマヨ）」を公開した。 
ティアフォーもAIと半導体への投資を拡大する。上場で得た手取り概算額約204億円のうち、4割強の約87億円を研究開発費に充てる計画で、AI技術と自動運転向け半導体の設計・開発に振り向ける。Astemo（アステモ）とはAIを使った自動運転技術の量産化に向けて協業し、8月20日にはルネサスエレクトロニクスとの協業も発表した。
赤字のまま上場に踏み切った狙いはどこにあるのか。そして黒字化はいつ、どうすれば実現するのか。創業者でCEO（最高経営責任者）を務める加藤真平氏に聞いた。
加藤真平（かとう・しんぺい）／1982年生まれ。2008年慶応義塾大学大学院で博士（工学）の学位を取得。米カーネギーメロン大学とカリフォルニア大学にて研究員を務める。15年ティアフォーを創業し、取締役CTOに就任。23年4月から代表取締役CEO。The Autoware Foundationフェロー、東京大学大学院工学系研究科技術戦略学専攻特任准教授、名古屋大学未来社会創造機構客員教授（撮影：今井康一）

上場でディープテック企業の先例をつくる

――この段階でIPO（新規株式公開）に踏み切った理由を教えてください。

わが社のエクイティーストーリー（投資家に示す成長物語）を考えたときに、レイターステージの今、IPOで資金を調達するのが最もよいと判断した。

現在、わが社は急成長段階にある。2022年9月期から25年9月期にかけて、売上高は年平均75％アップで伸びてきた。売上総利益も伸びている。しかし、それだけでは研究開発投資を賄えない。

研究開発を加速するための資金を、プライベートラウンド（非公開での資金調達）とIPOのどちらで調達するのがよいか。プライベートラウンドも可能だったが、事業が成長している中では、IPOに踏み切るほうが企業の成長物語に合うと判断した。

加えて、ディープテック（先端技術）企業の上場を促したいという思いもある。日本では、わが社がispace（アイスペース）とアストロスケールホールディングスに続く3社目だ（日本取引所グループの定義、バイオベンチャーを除く）。アメリカであれば、この段階でIPOに踏み込む。そうしたカルチャーを日本でも形成したいという狙いがある。

――S-1方式（承認前届出書提出方式。上場承認前に有価証券届出書などを提出し、機関投資家の需要を調査する仕組み）で上場したのは、どのような狙いからですか。

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木皮 透庸 東洋経済 記者
きがわ ゆきのぶYukinobu Kigawa

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車業界や物流業界の担当を経て、22年から東洋経済編集部でニュースの取材や特集の編集を担当。24年7月から週刊東洋経済副編集長。趣味はランニング、登山、旅行、読書。
情報提供は yukinobu-kigawa [at] toyokeizai.co.jp へ。

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孔 徳湧 東洋経済 記者
こう とくゆうKo Tokuyu

1997年生まれ、神奈川県出身。日本生まれ育ちの華人2世。東京大学（経済学・学士）、外資系HRコンサル、北京大学燕京学堂（哲学・修士）を経て、東洋経済新報社入社。自動車業界（商用車・乗用車・部品）担当。中華圏（大陸、台湾、香港など）の歴史・文化・社会問題ウォッチャー。趣味は、映画、サッカー観戦。

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