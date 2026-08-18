創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望

2025年創業のアトムは、「2足歩行ヒューマノイドロボット」の国産メーカーとして誕生した（写真：編集部撮影）

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INDEX より大きなホームランを狙う

1台1200万円前後で100台生産開始

戦後日本で爆発的な人気を誇った『鉄腕アトム』。1952年の連載開始から日本の経済成長とともに歩み、68年まで続いた手塚治虫の人気漫画だ。テレビアニメでは最高視聴率が40％を超えるという、驚異的な数字をたたき出した。

その「アトム」を社名に、日本発のヒューマノイドロボットで世界に殴り込みをかけようというスタートアップが、2025年11月に設立された。

［社 名］株式会社アトム（英語表記：ATOM, Inc.）

［設 立］2025年11月

［資本金］1000万円

［代表者名］青木俊介

［所在地］東京都江東区

より大きなホームランを狙う

創業したのは、自動運転技術で話題を呼ぶ「Turing（チューリング）」の共同創業者兼CTO（最高技術責任者）を務めた青木俊介氏だ。青木氏は、トヨタ自動車の元執行役員ジェームス・カフナー氏などを輩出した自動運転技術開発の名門・米カーネギーメロン大学で博士号を取得。現地では自動車メーカーとの共同研究にも参画するなど、AI（人工知能）領域で道を極めてきたスペシャリストといえる。

「せっかくチューリングで大きいホームランを打った経験があるなら、より大きなホームランを狙うバッターとして立つべきだと思った」。青木氏はそう語り、チューリングを退社してアトムを立ち上げた。

創業後、26年5月までに総額約30億円の調達に成功した。さらに8月4日にはみずほ銀行と15億円の融資契約を締結。創業から1年に満たないスタートアップとしては異例の規模だが、青木氏の姿勢はむしろ強気だ。

「最初は50億円欲しいと言っていた。最後まで事業を進めるなら1000億円、2000億円単位で全然使う。でも年間5兆円の貿易黒字を生み出せるかもしれない。だったらペイできるだろうと」（青木氏）