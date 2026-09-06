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政治・経済・投資 #ストレイナーレポート

中国シャオペン決算が映す｢EVの次｣の主戦場 量産前のロボット事業が企業価値1兆円

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ヒト型ロボット事業による資金調達を公表

INDEX

中国のEV市場が値下げの消耗戦を続けるかたわらで、まだ1体も外部販売されていないヒト型ロボットに世界の投資マネーが集まりました。EVメーカーの一部門が、量産前にして巨額の企業価値を認められる──。製造業の競争の重心が「車そのもの」から離れ始めたことを映す出来事です。

動いたのはXPengです。同社は2026年4〜6月期決算の発表と同時に、ヒト型ロボット事業による第1回の資金調達を公表しました。売り切り型が基本の車と違い、ハードの販売にAIモデルの継続課金を重ねる収益構造を掲げ、稼ぎ方の設計図そのものを書き換えようとしています。

本連載「Strainer Report」はわかりやすい図表に定評のあるストレイナーの決算分析記事のうち、海外企業に関するレポートを掲載しています。詳細はStrainerをご覧ください

共同創業者のホー・シャオポン会長兼CEOは、汎用ヒト型ロボットの開発をEVよりはるかに難しい挑戦だと認めます。それでも賭けに出るのは、車で築いたチップやAIモデル、供給網、量産品質といった資産の大半を、ロボットへそのまま持ち込めるという計算があるからです。

なぜロボットの最初の職場は、工場ではなく自社の売り場なのか。ロボット1体が車1台より稼ぐという算盤は、どこまで固いのか。急回復するEV事業の現在地とあわせ、決算説明会での経営陣とアナリストの応酬から読み解きます。

量産前夜に資金が押し寄せた

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