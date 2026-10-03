編集部厳選､注目の経済ニュース！【10月3日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

アドクリ筆頭株主のライフネット生命は元取締役が不正会計に関与の疑い､アフラックは｢担当者の勘違い｣と苦しい釈明

中村 正毅

保険代理店アドバンスクリエイトによる不正会計が波紋を広げる中､ライフネット生命やアフラック生命が不正隠蔽に加担した疑いがあることを､調査報告書や東洋経済の質問状で明らかにします。

【判明】ホンダのキーマンはなぜ孫王国へ？ソフトバンク異例人事の裏側と､両社トップの知られざる関係

横山 隼也

2025年度に日本企業で初めて純利益が5兆円を突破したソフトバンクグループ。その野心的なAI・インフラ戦略の実行部隊として、ホンダの元経営幹部、小澤学氏が参画します。異例の人事の真相と、小澤氏がもたらすシナジーとは。

〈PBR1倍割れ〉時価総額でキリンに迫られるアサヒ…自己株買い延期の重圧と､東アフリカ｢4650億円買収｣の逆襲シナリオ

生田 隆之介

「スーパードライ」のグローバル販売が好調な一方、株価の低空飛行が続くアサヒGHD。海外展開、巨額買収の影響、財務負担や市場の懸念、その全貌とは。

〈再びMRに大ナタ〉第一三共が｢2年連続のリストラ｣へ…先送りしてきた課題に本腰､並行して進める"組織大変革"の中身

印南 志帆

国内製薬大手・第一三共が「キャリア転進プログラム」と銘打ち、2年連続でMRを中心としたリストラに踏み切ります。業界でも言わずと知れた「ホワイト企業」である同社が下した決断の背景に何があるのか。並行して進む組織大変革の中身とともに解説します。

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