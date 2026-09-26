編集部厳選､注目の経済ニュース！【9月26日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

日銀1.25%へ利上げで｢政策局面が変わった｣…日米欧がそろって利上げした2つの共通要因と､日本だけ異なる切実事情

黒崎 亜弓

日本銀行が異例の短いスパンで利上げを決断した背景には、何があるのでしょうか。本記事では9月の金融政策決定会合での決定の中身と、世界の中央銀行の思惑を探っていきます。

金利を動かすのは株価と同じく｢足元の財政｣より｢将来の見通し｣である･･･金利上昇が招く自己実現的な負のスパイラルとは

末廣 徹

長期金利（10年物国債利回り）が一時3％と30年ぶりの水準に達しました。10年間お金を借りるには、最低でも3％の利息を払わなければならないという意味です。低金利を脱した先、どこまで上がるのでしょうか。

〈国内1万店へ〉超円安でも｢100円ショップ｣が絶好調を維持する凄み "シールブーム"追い風に…原価高かわし最高益も

井上 沙耶

デフレの寵児と言われた100円ショップが今、円安・原価高の中で踏ん張りを見せています。業界首位の大創産業は前期に過去最高売上高を達成、2位のセリアも今期過去最高益を更新する見通しです。好業績の背景には、節約志向の高まりに加え、空前のシールブームがありました。

誹謗中傷が主因ではない玉城デニー知事惨敗の深層…大義を失った｢オール沖縄｣を見限ったのは子を持つ親たちだった

山本 章子

2026年沖縄県知事選は、最多得票で史上最年少の古謝玄太氏が現職を大差で破る歴史的結果となりました。「オール沖縄」体制が崩壊した背景に何があったのか。辺野古事故や運動団体の対応、女性票の変化など、現地に住み研究を続ける専門家が今回の選挙の本質に迫ります。

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