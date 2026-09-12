編集部厳選､注目の経済ニュース！【9月12日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

新薬開発数は日本の約3倍…新薬の源泉地となった中国製薬企業品を欧米のメガファーマが"爆買い"へ

吉水 暁

新薬の開発現場で急速に存在感を増す中国の製薬企業。かつては後発薬中心だったその姿は、近年の技術革新と世界的な資本流入によって大きく変貌しています。米欧のメガファーマもシーズ獲得に動き、日本企業は今、危機感を募らせています。

〈匿名座談会〉政治家に動画で出し抜かれる屈辱…かつての花形･政治部で進む変質､企業向け配信と生存戦略のリアル

蔵前 勝久

SNSの普及や新型コロナウイルス禍などにより､かつてマスコミの花形ともいわれた政治部の記者たちの現場が激変しているようです。永田町の住人である現役の記者、キャップ、デスクたちに、令和の政治部の実態を｢匿名座談会｣の形で語ってもらいました。

【独自】パチンコ業界の悲願｢キャッシュレス化｣のアプリ開発で生じたトラブル…発端は1通のLINEメッセージだった

森 創一郎

現金決済が当たり前とされてきたパチンコ業界で､長年の｢悲願｣ともいえるキャッシュレス化プロジェクトが前例のない訴訟トラブルへと発展しています。業界のジレンマと利権､そして舞台裏で何が起きているのか､その核心に迫ります。

経営危機の老舗モーター企業を救った東大発AIユニコーン｢燈｣､出資の裏にあるフィジカルAI･完全子会社化のロードマップ

二階堂 遼馬

設立からわずか5年のAIスタートアップ･燈が､老舗モーターメーカーのアスターへ数十億円規模の出資を決断。「黒字経営」と業界特化AIを武器に､日本の製造業の革新に挑みます。

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