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編集部厳選､注目の経済ニュース！【9月5日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

〈迫る地殻変動〉｢楽天内製化｣だけじゃない！広告業界を襲う激変期"3つの焦点" AI時代に生き残る広告会社とは？
森田 宗一郎

ネット広告市場がテレビや新聞をしのぐ規模へ成長する中、最前線を走る各社首脳陣からは今、産業の地殻変動をうかがわせる声が相次いでいます。広告運用の“内製化”やAIの進化により、差別化や総合力を求められる今、どの企業が新時代を制するのか。激変の舞台裏に迫ります。

ジャクソンホールでのウォーシュ講演の｢肝｣は9月利上げより長期金利だ…日本は円安･株安･債券安の〈トリプル安〉も
下田 知行

アメリカのジャクソンホール会議でFRBのウォーシュ議長が「タカ派」と受け止められる発言を行い、為替は一気に円安へ。これまでウォーシュ議長をめぐる予想を的中させてきた筆者が、今回の講演の本質を徹底解説します。

三菱UFJアセマネ新社長が見据える｢オルカン｣の次…Slimの成功をアクティブ商品開発に生かす､プライベート資産にも照準
一井 純

「オルカン」をはじめとするSlimシリーズが大ヒットし、ETF（上場投資信託）を除いた公募投信の純資産総額で国内首位に立つ三菱UFJアセットマネジメント。次の成長をどこに見出そうとしているのか。4月に就任した川上豊・新社長に、「次の一手」を聞きました。

フジ傘下ポニーキャニオン｢77億円大赤字｣招いた"3つの誤算" アニプレックス･東宝に引き離され…古豪の逆襲なるか
森田 宗一郎

フジ・メディア・ホールディングス子会社のポニーキャニオンが、アニメ事業の巨額損失で前例のない苦境に直面しています。大赤字に陥った背景には、老舗エンタメ企業がはまった3つの落とし穴があります。海外展開やグループ連携による復活への挑戦、その成否はいかに？

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【来週は米CPI（消費者物価指数）の発表】
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東洋経済 編集部
とうようけいざいへんしゅうぶ

『週刊東洋経済』や「東洋経済オンライン」会員限定の特集・記事の編集を担当。

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