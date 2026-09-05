政治・経済・投資 エヌビディアに身売りのハギングフェイス､AI民主化を目指した共同創業者3人とも約18億ドル（約2800億円）を得ることに 3分で読める 公開日時：2026/09/05 00:13 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES AI開発者向けの機械学習モデル･データセット共有プラットフォームを運営する米スタートアップ､ハギングフェイスは､AI半導体で圧倒的シェアを占める米エヌビディアに買収されることが決まった。買収の代価を手にする共同創業者3人は､ビリオネア（億万長者）になる。 この記事は有料会員限定です 残り 1324文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #スタートアップ #機械学習 #LLM（大規模言語モデル） 関連業界 #半導体 #クラウド #AI（海外） 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢生活保護世帯から大学に行くのは"贅沢"ですか？｣生活保護＆ヤングケアラーから東大に合格した少年の悲痛な訴え 松下電器も東芝も｢ハードが主でソフトは従｣だったが､ソニーの井深大と盛田昭夫は違った ｢県外のイオンらに客を奪われる｣｢核テナントが撤退､協同組合が破産｣⋯山形にある｢地元主導モール｣衰退の切ない理由 ｢町唯一のスーパーが売り上げ低迷で休業｣｢県への返済も大幅に遅れる｣ 町が累計6億円超の支援｢山形の廃墟モール｣の奮闘 いよいよ｢日本売り｣が始まった､これから｢シン･トリプル安｣が同時に起きるのかを注視しなければならない 豊洲公園に"ポツンと佇む"おしゃれカフェ…ブルーボトルコーヒー｢2523円ブランチ｣強気すぎる価格設定の"正直な感想" ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0