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エヌビディアに身売りのハギングフェイス､AI民主化を目指した共同創業者3人とも約18億ドル（約2800億円）を得ることに

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（写真：ブルームバーグ）

AI開発者向けの機械学習モデル･データセット共有プラットフォームを運営する米スタートアップ､ハギングフェイスは､AI半導体で圧倒的シェアを占める米エヌビディアに買収されることが決まった。買収の代価を手にする共同創業者3人は､ビリオネア（億万長者）になる。

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