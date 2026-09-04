A4判324枚を徹夜で読み込む高市首相､｢0～3時間睡眠｣の先にある｢イケイケドンドン｣財政の危うさ

６月30日、経済財政諮問会議で発言する高市首相。仕事を抱え込む手法に、首相としての資質が問われる（写真：時事）

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高市早苗政権は7月21日の閣議で「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）2026」を決定した。その前日は「海の日」。高市氏は終日、東京・永田町の首相公邸で過ごした。

永田町ウォッチャーの耳目を集めたのは、高市氏が同夜10時半ごろ、自身のXに「就任以来、0時間～3時間睡眠が常態化」と投稿、超多忙ぶりをアピールしたことだ。

その理由を「平日は深夜から明け方まで官邸から持ち帰りの資料読みや国会答弁の準備に追われ、休日もメール処理や文書の確認を行う」と説明。その合間を縫って風呂掃除や洗濯などの家事もこなすと訴えた。

3連休最終日の20日には、「たまった大量のメール処理を未明に終えて久々に5時間も睡眠を取れた上、たくさんの洗濯後のハンカチやインナーのアイロンかけと、お裁縫を一気にやりました」とつづった。

首相の投稿をめぐりX上では、「命懸けで頑張っている」「国会に出たくない言い訳だ」と賛否が割れた。政界でも国民民主党の玉木雄一郎代表は21日の記者会見で「様々な仕事を割り振るのがリーダーの仕事」と言及。「首相にしかできない判断に時間を集中させた方がいい。心身を休めるのも仕事」と語った（朝日新聞7月22日付）。

問題視すべきは、高市氏のライフスタイル、とくに公邸に戻ってからの時間の使い方だ。

異様な「高市スタイル」

高市氏が「ショートスリーパー」（2～3時間睡眠でも健康に支障を来さない人）なのは承知していた。だが「0～3時間睡眠」と言い放ったことは、かなりの頻度で「完全徹夜」があると認めたに等しい。これは看過できない。

首相の政治家としての資質・手法に関わる事例を挙げる。「高市スタイル」と呼ぶべきものだ。