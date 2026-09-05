政治・経済・投資 中国DeepSeek､ファーウェイ製AI半導体を16万個導入へ…中国が米エヌビディア製品からの脱却を進める取り組みを後押し 3分で読める 公開日時：2026/09/05 00:15 有料会員限定 （写真：ブルームバーグ） ブルームバーグ フォロー 1/1 PAGES 中国のAIスタートアップDeepSeek（ディープシーク）は､内モンゴル自治区に建設中の大規模データセンターに､華為技術（ファーウェイ）の最先端AIアクセラレーターを少なくとも16万個導入する計画だ。事情に詳しい関係者が明らかにした。 この記事は有料会員限定です 残り 1058文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています ｢生活保護世帯から大学に行くのは"贅沢"ですか？｣生活保護＆ヤングケアラーから東大に合格した少年の悲痛な訴え 松下電器も東芝も｢ハードが主でソフトは従｣だったが､ソニーの井深大と盛田昭夫は違った ｢県外のイオンらに客を奪われる｣｢核テナントが撤退､協同組合が破産｣⋯山形にある｢地元主導モール｣衰退の切ない理由 ｢町唯一のスーパーが売り上げ低迷で休業｣｢県への返済も大幅に遅れる｣ 町が累計6億円超の支援｢山形の廃墟モール｣の奮闘 いよいよ｢日本売り｣が始まった､これから｢シン･トリプル安｣が同時に起きるのかを注視しなければならない 豊洲公園に"ポツンと佇む"おしゃれカフェ…ブルーボトルコーヒー｢2523円ブランチ｣強気すぎる価格設定の"正直な感想" ブルームバーグ フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0