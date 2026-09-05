中国DeepSeek､ファーウェイ製AI半導体を16万個導入へ…中国が米エヌビディア製品からの脱却を進める取り組みを後押し

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中国のAIスタートアップDeepSeek（ディープシーク）は､内モンゴル自治区に建設中の大規模データセンターに､華為技術（ファーウェイ）の最先端AIアクセラレーターを少なくとも16万個導入する計画だ。事情に詳しい関係者が明らかにした。