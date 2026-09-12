有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（9/19号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #AI・半導体 需要爆発

〈次世代材料の主導権を握るのは誰か〉丸いウェハーから四角いパネルへ大転換､大型有機材で攻めるレゾナック

3分で読める 有料会員限定
レゾナックの看板
（写真：編集部撮影）

「もはやこれから生き残れるかどうかは、グローバルのハイパースケーラーといかにして密な関係を築くかで決まると言っていい」。半導体材料メーカーの首脳や幹部は口をそろえる。

生成AI（人工知能）向けデータセンター投資に沸く半導体サプライチェーンにあって、材料メーカーもご多分に漏れず大忙しだ。

「ここから5年は負ける気がしない」

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

AI・半導体 需要爆発
23 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

横山 隼也 東洋経済 記者
よこやま じゅんやJunya Yokoyama

トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

地域金融「勝者と弱者」 特集 3記事
注目キーワード
#ユーチューバー（YouTuber） #次世代自動車 #医薬品