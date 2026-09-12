ビジネス #AI・半導体 需要爆発 前の記事 次の記事 〈次世代材料の主導権を握るのは誰か〉丸いウェハーから四角いパネルへ大転換､大型有機材で攻めるレゾナック 3分で読める 公開日時：2026/09/12 05:45 有料会員限定 （写真：編集部撮影） 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES 「もはやこれから生き残れるかどうかは、グローバルのハイパースケーラーといかにして密な関係を築くかで決まると言っていい」。半導体材料メーカーの首脳や幹部は口をそろえる。 生成AI（人工知能）向けデータセンター投資に沸く半導体サプライチェーンにあって、材料メーカーもご多分に漏れず大忙しだ。 「ここから5年は負ける気がしない」 この記事は有料会員限定です 残り 1291文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #生成AI #サプライチェーン #先端科学・研究開発 関連業界 #半導体 #半導体製造装置 #半導体材料 関連企業 #富士フイルム #東京エレクトロン #長瀬産業 #東京応化工業 #レゾナック #コーニング 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます AI・半導体 需要爆発 2026/09/12 更新 23 記事 フォロー 前の記事 〈政府出資は4000億円へ〉国の強力支援を正当化する｢究極の顧客｣､ラピダスが挑む2ナノ半導体量産化という高い山 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています レゾナックの半導体材料"頂上戦略"､昭和電工と日立化成の統合から3年半…AI半導体向けで成長目指し事業構造を大転換 巨大化するAI半導体で業界が激震､レゾナック｢従来の開発では対応が難しい｣次世代パッケージ技術の標準化にどう挑む サムスンとSKの法人税が国の経済を左右？ 韓国･巨大財閥｢メモリー需要｣依存の危うい構造 〈富士フイルムHDの大決断〉ついに看板事業｢旧富士ゼロックス｣を分離､成長柱にバイオCDMOと半導体材料を掲げる勝算 黒字化7割超！日本企業が熱視線を送るインド｢第3次ブーム｣の正体と､最新日印連携から読み解くビジネス地図 エヌビディア､約2兆円でハギングフェイスを買収へ…オープンソースAIモデルの普及を後押しする大方針の一環 横山 隼也 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 よこやま じゅんやJunya Yokoyama トヨタ自動車やホンダなど自動車業界の担当後、現在は半導体業界を担当。地方紙などを経て2020年9月に東洋経済入社。にわかながら愛するものはアーセナル、Ｆ１、大相撲、高校野球。1991年生まれ。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0