〈次世代材料の主導権を握るのは誰か〉丸いウェハーから四角いパネルへ大転換､大型有機材で攻めるレゾナック

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「もはやこれから生き残れるかどうかは、グローバルのハイパースケーラーといかにして密な関係を築くかで決まると言っていい」。半導体材料メーカーの首脳や幹部は口をそろえる。

生成AI（人工知能）向けデータセンター投資に沸く半導体サプライチェーンにあって、材料メーカーもご多分に漏れず大忙しだ。

「ここから5年は負ける気がしない」