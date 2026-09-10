〈波紋〉くら寿司の｢ちいかわコラボ中止｣騒動､9月実施｢1皿110円への値下げ｣効果も帳消しになりかねない事態

くら寿司はコラボ早期終了のおわびとして9月6日からの2日間、全品10％割引を実施した（編集部撮影）

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INDEX 既存店売り上げで苦戦していた中でのコラボ打ち切り

今後コラボ先に敬遠される可能性も

大手回転ずしチェーン「くら寿司」は9月5日、人気漫画「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを中止すると発表した。今回で4年連続4回目となった今年のちいかわコラボは8月21日から開始。9月末までを予定していたものの、2週間ほどでの中止となった。

発端となったのは、フリマサイトでの転売だ。8月中にSNSの投稿や顧客からの問い合わせで、オリジナル景品の転売が発覚。調査を行った結果、現時点で少なくとも1店舗で従業員による横領が行われていた。それを受けて、最終的にくら寿司がコラボの中止を決定した。

これは単なるイベント中止として片づけられない。くら寿司の業績を直撃する事態だからだ。業績データや過去の実績を分析すると、同社に与える影響度が見えてくる。

既存店売り上げで苦戦していた中でのコラボ打ち切り

くら寿司の今2026年10月期は、利益面で特に苦戦している。6月に発表した中間期決算では、売上高が前年同期比6.5％増の1252億円と増収だった反面、営業利益は同14.7％減の24億円に。2期連続の減益となった。通期でも売上高は同4.9％増の2570億円を見込むが、営業利益は同8.4％減の50億円を計画する。

減益となった要因には、前期のコメ価格の上昇や継続的な魚価の上昇がある。だが、売上高の伸び悩みも要因として大きい。同業他社と比較すると、既存店売上高は大きく見劣りする。

くら寿司の25年10月期の既存店売上高は前年同期比で99.9％と横ばいだった。対する業界首位のスシローは、25年9月期の既存店売上高が前年同期比で110.1％。今期の月次データをみると、対前年同月で110％弱を継続するスシローに比べて、くら寿司は100％を下回る月もあるなど見劣りする。

記事の続きでは、過去3回の「ちいかわ効果」を振り返りつつ、コラボ打ち切りが及ぼす影響度について探っています。