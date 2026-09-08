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ビジネス #ビジネスと人生は絶望に満ちている

亡くなる直前に宮沢賢治は｢苦しまなければならないものは苦しんで生きて行きませう｣と教え子に書いた

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絶望に効く今週の名言
柳原昌悦への手紙（1933年9月11日）『宮沢賢治全集9』／筑摩書房

宮沢賢治は1933年（昭和8年）9月21日、37歳の若さで亡くなった。現存する最後の手紙は、かつての教え子に宛てたもので、死の10日前に書かれた。

今では宮沢賢治といえば、子どもから大人まで知らない者はない有名な作家で、『銀河鉄道の夜』『風の又三郎』などの代表作は、ちゃんと読んだことはなくても、タイトルやおおよその内容は知っている人が多いだろう。

NHK「ラジオ深夜便」の人気コーナー「絶望名言」に出演中の文学紹介者が、ビジネスと人生の“絶望”に効く名言を毎週お届けする。【火曜日更新】

しかし、生前はほとんど無名だった。生前に刊行された本は2冊だけで、詩集『春と修羅』は自費出版、童話集『注文の多い料理店』は学校の後輩が出してくれたものだ。原稿料をもらえたのは人生で一度だけで、雑誌『愛国婦人』に投稿した童話『雪渡り』で得た5円のみだったそうだ。

だから、別に仕事をもっていた。農学校の教師をし、農民の生活向上のために肥料の使い方や技術の指導もした。さらに晩年は（といっても30代半ばだが）、「東北砕石工場」の技師兼セールスマンとして働き、肥料や建築用石材の営業で岩手や東京を奔走していた。

しかし、身体をこわし、35歳になったばかりのときから病臥生活となる。『雨ニモマケズ』はこのときに書かれた。

「現在の生活をば味ふ」

ビジネスと人生は絶望に満ちている
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頭木 弘樹 文学紹介者
かしらぎ・ひろき

20歳から13年間の闘病の際にカフカの言葉が救いとなった。NHK「ラジオ深夜便」の「絶望名言」に出演中。

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