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ビジネス #富士フイルムの大決断

〈参入は半世紀前〉富士フイルムの"隠れた超高収益製品"､AI時代に世界で売れる｢磁気テープ｣の実力

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磁気テープの枯れた技術ならではの強みがある（撮影：梅谷修司）

INDEX

グーグルのアメリカ国内にある巨大なデータセンターでは、無数の棚の間をロボットが動き回り、記録メディアを出し入れしている。人々の生活からは、とうの昔に姿を消したと思われていた磁気テープも、その中に含まれている。

半世紀以上前の「枯れた技術」が、生成AI時代の到来で再び注目を浴びている。データセンターでは処理速度に優れるSSD（ソリッドステートドライブ）やHDD（ハードディスクドライブ）と、用途に応じて記録メディアが使い分けられている。大量のデータを安価に長期間保存できる磁気テープは、グーグルのほかマイクロソフトや中国の百度（バイドゥ）もデータセンターで採用している。

この磁気テープで、富士フイルムは世界首位だ。祖業の写真フィルム市場は、デジタルカメラの登場により2000年からわずか数年で10分の1へと急縮小。富士フイルムは医療機器や化粧品などへ事業領域を広げ、企業の危機を乗り越えた――。ここまでが、同社が「事業転換の成功例」と呼ばれるゆえんだ。

だが富士フイルムの強さは、事業転換だけでは語り切れない。時代遅れに見えた技術を残し、時代に合った価値をつくり直す。それもまた得意としてきたところだ。

家庭から消えた磁気テープ

代表例の1つが、売上高2000億円規模に成長したインスタントカメラ「チェキ」。スマートフォンの普及で写真のデジタル化が進む中、「撮った写真がその場で形になる」という体験に価値を見いだした。中でも消耗品のチェキ用フィルムは、粗利益率6～7割ともされる。

富士フイルムHDの看板商品の1つであるインスタントカメラ「チェキ」。2026年1月には新商品発表会が行われた。写真中央は後藤禎一社長（写真：編集部撮影）

そして、もう1つの「隠れた高収益製品」として頭角を現しつつあるのが、冒頭の磁気テープだ。半導体材料やディスプレー材料などを擁するエレクトロニクス事業の一角を占める。25年度のセグメント売上高4562億円に対し、同事業の売上高は数百億円規模にとどまるが、26年度は前年比で約2倍への急拡大を見込んでいる。

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富士フイルムの大決断
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山下 美沙 東洋経済 記者
やました みさMisa Yamashita

生まれも育ちも山梨県。神戸大学経済学部卒。入社後は精密業界を担当し、ロボットやピアノ、腕時計業界などを取材してきた。2026年5月からは、ソニーやパナソニックなど電機業界を担当。好きなことは工場見学や企業ミュージアム巡り。仕事との境目はあまりない。

連絡先:misa-yamashita[at]toyokeizai.co.jp

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