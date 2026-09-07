有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（9/12号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
ビジネス #広告激変

〈3位転落〉サイバーエージェント､動じない"元ネット広告王"の逆襲プラン…電通･博報堂と｢僕らは違うプレイヤー｣

10分で読める 有料会員限定
ネット広告で国内シェア3位に後退したサイバーエージェント。巻き返しの手はあるのか（撮影：梅谷秀司）

INDEX

1998年の創業以来、ネット広告業界を牽引し、その象徴とも言えるサイバーエージェント。業界首位をひた走ってきた同社が今、じりじりとあの“広告2強”に包囲されつつある。

前2025年9月期には、「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」など、ゲーム事業でヒットを連発。動画配信サービス「アベマ」を抱えるメディア＆IP事業も黒字化し、営業利益は前期比約8割増の717億円という好成績を残した。

そんな景気のいい1年の中で、変調を来したのが祖業であるネット広告事業だ。大口中の大口顧客である楽天グループが、ネット広告の運用業務を内製化（詳細はこちら）。25年4～6月期決算、サイバーエージェントのインターネット広告事業は、楽天グループの離脱により、約5年ぶりとなる四半期ベースでの減収（前年同期比）に陥った。

通期では前期比6%の増収を確保したが、セグメント利益は176億円（同14%減）に後退。ここ数年はAI関連やDX系の新規事業にかかる人件費、GPU（画像処理半導体）の減価償却費などが利益を圧迫していたところに、大口顧客の離脱が重なった格好だ。

首位陥落に対するサイバー幹部の回答

懸念は業績面だけではない。ここへきて、業界における序列が後退しているのだ。

電通グループは、16年に設立したネット広告代理店・電通デジタルを育成しつつ、22年にサイバーエージェントの競合でもある同業のセプテーニ・ホールディングスを買収。25年末には博報堂DYホールディングスも、同じく業界の古豪・デジタルホールディングスを傘下に収めた。M&A（合併・買収）も駆使した両社による攻勢の結果、国内のネット広告市場において、サイバーエージェントは最新のシェアを3位まで落としている。

マス広告全盛の時代に蓄積した資本力をもってして、勃興したネット広告業界の主要プレイヤーたちをのみ込み、2強体制を固め直さんとする“電博”。彼らを前に、サイバーエージェントは第三極としてどこまで戦えるのか。

7月中旬、東京・渋谷の渋谷スクランブルスクエア上層階。同社の広告部門をAI関連などの側面から牽引してきた内藤貴仁常務は、「電博の包囲網に警戒感はないのか？やるからにはトップでいたいのでは？」という記者の問いに、不気味なほど涼しい顔をして、次のように返した。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

広告激変
4 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

森田 宗一郎 東洋経済 記者
もりた そういちろうSoichiro Morita

2018年4月、東洋経済新報社入社。広告・マーケティングとアニメ・出版業界を担当。過去の担当特集は「日本アニメ狂騒曲 第2幕」「シン・東宝」「孫正義 動き出した最終章」「メルカリの反省」「集英社、講談社、小学館の野望」「サイバーエージェント ポスト藤田時代の茨道」など。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

乱気流相場で「勝ち抜く株」 特集 14記事
注目キーワード
#地方銀行 #東急 #街・住まい