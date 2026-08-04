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ビジネス #現場に直撃！会社を動かすキーパーソン

くら寿司バイヤーが函館沖で挑む前代未聞の物流革命､新幹鮮魚と全量買い取りが導く｢漁業者との共存共栄｣

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函館沖の生け簀でサーモンの様子を入念に確認する、くら寿司鮮魚バイヤーの大濱喬王氏（写真：編集部撮影）

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会社を動かすのは現場のビジネスパーソンだ。人気商品やサービスが生まれた背景、新たな挑戦の狙いとは。本連載では、その仕掛け人を直撃する。 

6月中旬、薄明の函館沖でバイヤーの仕事が始まる。くら寿司の鮮魚バイヤーである大濱喬王氏は、7月にくら寿司で提供予定の「函館サーモン」の様子を入念に確認していた。港で飼料のチェックを終えると、沖にある生け簀へ船で移動。生け簀では、泳いでいる魚の状態や餌の食いつきなどを入念に確認していた。

彼が視察に訪れていたのは、くら寿司が注力する「新幹鮮魚」プロジェクトの段取りを確認するためだ。新幹鮮魚とは、地方の漁港で当日の朝に締められ加工された鮮魚を、新幹線で東京など首都圏へ輸送。当日の午後には店舗で提供するという業界初の取り組みだ。

2025年に福井県から東京への輸送ルートで始まり、くら寿司の上位ブランドの「無添蔵」の店舗やくら寿司の一部店舗で提供されている。今回は函館から北海道・東北新幹線で輸送し、7月に新たに開店した無添蔵新宿店などの店舗で提供を始めている。

その目玉となるのが、先述のサーモンだ。通常回転ずしチェーンで提供されるサーモンは、水揚げ後、加工・冷凍されたものがほとんどだ。水揚げから期間を置くことで、身はやわらかな食感となる。

一方で、魚を締めた直後、死後硬直が始まる前の状態を「いかりみ」という。コリコリとした引き締まった食感が特徴だが、「サーモンでいかりみを味わおうと思っても、基本的には現地に行かないと食べられない」と大濱氏は言う。

この「いかりみ」の状態を都市部で提供するためには、当日の朝に魚を締めて加工し、都内へ輸送する必要がある。

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金子 弘樹 東洋経済 記者
かねこ ひろきHiroki Kaneko

横浜市出身で早稲田大学政治経済学部を卒業。2023年4月東洋経済新報社入社。現在は外食業界を担当。食品ロスや排出量取引など環境問題に関心。

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