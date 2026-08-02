政治・経済・投資 安川電機はロボット事業の利益率がわずか1.6%…巻き返しの勝算､命運を握る｢3つのカギ｣とは 7分で読める 公開日時：2026/08/02 05:40 有料会員限定 直近四半期の決算は市場予想を大幅に下回った（写真：記者撮影） 小林 朔 東洋経済 記者 フォロー 1/2 PAGES INDEX 第1四半期の営業益は進捗率14% 最先端AIロボで稼働率が向上 ニュースで株価は上がっていない ※本記事は「会社四季報オンライン」でも有料会員向けに配信しています この記事は有料会員限定です 残り 3300文字 ログイン 有料会員登録 有料会員とは 関連キーワード #決算・業績 #IFRS（国際会計基準） #経営 関連業界 #ロボット #半導体製造装置 #AI 関連企業 #安川電機 #ソフトバンク #富士通 #ファナック #川崎重工業 #エヌビディア 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 〈判明〉ホンダの二足歩行ロボット｢ASIMO｣とエヌビディアを結ぶ点と線…｢入交･フアン会談｣では何が語られたのか トヨタ､オムロン､クボタ…エヌビディアのフアンCEO来日で日本企業との連携に関する発表が相次ぐ 日経平均6万5000円割れ､キオクシアは54％も下落､それでも今回の下落が上昇相場の間の調整にすぎないと見る3つの根拠 先端を走る日本企業が｢中国投資｣を続ける理由／過度な依存を避けつつ､"ハイテク中国"を使い倒し世界市場で勝つ ファナック首位陥落､中国で反撃に出る日本勢 AI攻撃が誰の手にも渡る日は近い､ソフトバンクが実演した2時間で崩れる企業防衛の現実 小林 朔 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 こばやし さくSaku Kobayashi 2003年生まれ、東京都北区出身。 早稲田大学政治経済学部を卒業後、2026年入社。楽器、時計、ロボットなど広く精密機械業界を担当。趣味は登山、長距離を歩くこと。野球テレビ観戦と1970〜90年代の懐メロを聴くことが好き。興味分野は企業の社会的責任(CSR)や障がい者雇用について。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0