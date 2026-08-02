安川電機はロボット事業の利益率がわずか1.6%…巻き返しの勝算､命運を握る｢3つのカギ｣とは

こばやし さく

Saku Kobayashi

2003年生まれ、東京都北区出身。

早稲田大学政治経済学部を卒業後、2026年入社。楽器、時計、ロボットなど広く精密機械業界を担当。趣味は登山、長距離を歩くこと。野球テレビ観戦と1970〜90年代の懐メロを聴くことが好き。興味分野は企業の社会的責任(CSR)や障がい者雇用について。