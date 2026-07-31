出遅れ銘柄の逆襲で日経平均株価は秋にも高値に再トライへ 注目は自動車､銀行､IP…半導体も底入れ

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INDEX 買われすぎた半導体株

カギはアメリカ中間選挙

2026年上期に歴史的な上昇をみせた日本株相場。7月以降は利益確定売りに押され、大きく調整したが、好調な企業業績を背景に、秋には反転する可能性がある。

ここから先の相場の主役は、上期のAI・半導体株から交代し、自動車、電機、IP（知的財産）など、出遅れ感のある主力大型株になりそうだ。幅広く買われる“全体底上げ的な上昇”となり、日経平均株価は10月後半～11月にかけて、6月25日につけた終値ベースでの過去最高値7万2366円に再トライするとみる。

買われすぎた半導体株

振り返れば26年上期、日経平均の上昇率は39％に達した。初めて6万円の大台に乗せてから7万円台まで、わずか2カ月という急ピッチな上昇だ。

日本株市場の主役はキオクシアホールディングスだった。メモリー半導体の価格上昇を受け、年初に1万円台だった株価は、半年で10倍超の11万円台まで駆け上がった。アメリカのマイクロン・テクノロジー、韓国のSKハイニックスなど半導体メモリー株は世界中で軒並み上昇した。

ところが7月以降、世界的な半導体関連株への利益確定売りでキオクシア株は急落。値上がり幅の半分程度下がる“半値押し”水準を下回る5万2000円台まで下げた。連動するように日経平均も急落。さらに1カ月足らずでキオクシア株は3分の1近くまで、日経平均は6万円割れ寸前まで下がり、市場には悲観色が強まった。

とはいえ冷静に考えてみれば、6月までの上昇ピッチがあまりに急すぎただけで、7月の下げはむしろ健全なスピード調整とみていい。アメリカでも韓国でも、上がりすぎた半導体銘柄には調整が入っている。

ではここから先、下期の日本株相場をどうみるか。