有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（8/1・8日号）
東洋経済オンラインとは
有料会員登録
政治・経済・投資

出遅れ銘柄の逆襲で日経平均株価は秋にも高値に再トライへ 注目は自動車､銀行､IP…半導体も底入れ

6分で読める 有料会員限定
日本株は7月以降、大きく調整した（写真：梅谷秀司）
  • 鈴木 亮 経済ジャーナリスト

INDEX

2026年上期に歴史的な上昇をみせた日本株相場。7月以降は利益確定売りに押され、大きく調整したが、好調な企業業績を背景に、秋には反転する可能性がある。

ここから先の相場の主役は、上期のAI・半導体株から交代し、自動車、電機、IP（知的財産）など、出遅れ感のある主力大型株になりそうだ。幅広く買われる“全体底上げ的な上昇”となり、日経平均株価は10月後半～11月にかけて、6月25日につけた終値ベースでの過去最高値7万2366円に再トライするとみる。

買われすぎた半導体株

振り返れば26年上期、日経平均の上昇率は39％に達した。初めて6万円の大台に乗せてから7万円台まで、わずか2カ月という急ピッチな上昇だ。

日本株市場の主役はキオクシアホールディングスだった。メモリー半導体の価格上昇を受け、年初に1万円台だった株価は、半年で10倍超の11万円台まで駆け上がった。アメリカのマイクロン・テクノロジー、韓国のSKハイニックスなど半導体メモリー株は世界中で軒並み上昇した。

ところが7月以降、世界的な半導体関連株への利益確定売りでキオクシア株は急落。値上がり幅の半分程度下がる“半値押し”水準を下回る5万2000円台まで下げた。連動するように日経平均も急落。さらに1カ月足らずでキオクシア株は3分の1近くまで、日経平均は6万円割れ寸前まで下がり、市場には悲観色が強まった。

とはいえ冷静に考えてみれば、6月までの上昇ピッチがあまりに急すぎただけで、7月の下げはむしろ健全なスピード調整とみていい。アメリカでも韓国でも、上がりすぎた半導体銘柄には調整が入っている。

ではここから先、下期の日本株相場をどうみるか。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

鈴木 亮 経済ジャーナリスト
すずき りょうRyo Suzuki

1985年、早稲田大学政治経済学部卒、日本経済新聞社入社。97年、欧州総局（ロンドン）駐在特派員、2000年、東京本社編集局証券部次長、05年、『日経金融新聞』副編集長、08年『日経マネー』編集長、11年、日経電子版マネー編集長兼マーケット編集長、13年、日本経済新聞社編集委員兼マネー＆インベスター面編集長などを経て、現在は客員編集委員を務める。著書に『株はよみがえった』（日本経済新聞出版）、『日本株 黄金の時代が始まる』（同）など。静岡県出身。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

クラウドファンディングの落し穴 特集 3記事
注目キーワード
#タワーマンション #安全保障 #熊本