総まくり!有名大学の最新動向⑥｢京都産業大学､近畿大学､甲南大学､龍谷大学｣

龍谷大学は2027年度に環境サステナビリティ学部、情報学部が新設され、瀬田キャンパスはびわ湖大津キャンパスに改称（写真：龍谷大学）

1/2 PAGES

新たな学部・学科の設置やキャンパス・施設整備、特色ある教育・入試の取り組みなど、主要大学の最新動向をダイジェストで伝える（今後の新設予定などは仮称）。注目度の高い有名大学の動きを知れば、日本の高等教育の流れ、今後の方向性が見えてくる。

ここでは、産近甲龍（京都産業大学､近畿大学､甲南大学､龍谷大学）の最新の動きを取り上げる。末尾には臨時増刊号『本当に強い大学』の「大学四季報」から、ここに出てくる大学の該当箇所を掲載した。

京都産業大学は、26年度に文化学部を「文化構想学科」「京都文化学科」「文化観光学科」の3学科へ再編。グローバル化やデジタル化に対応するための新たな教育体系となった。

同年度に「アントレプレナーシップ学環」も開設した。教育目標は「卒業までに起業家100人と出会う」。起業家精神を学び、ビジネスで社会を変化させる力を養う。2年次以降の「セルフ・カルチベーション（自己開拓）」科目では、ビジネスプランの企画、実践に挑戦する。

27年度には、現代社会学部「心理学科」の開設も予定されている。心の内面（心理学）と、背景にある社会の仕組み（社会学）を同時に学ぶ。公認心理師（国家資格）の受験資格が取得できる大学院の設置も構想中だ。