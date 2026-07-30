データセンター特需に沸く‟すべり軸受け"､大同メタルの名物会長が｢生産能力3割増では済まない｣と豪語する理由

――大同メタルの株価は1～2年前まで400～600円台でしたが、「隠れAI銘柄」として注目され7月初めに一時1857円と1990年以来の高値をつけました。ただ足元は1200円台まで反落しています。
株価400円台のイメージを持っている人は、ここまで上がったら売ってしまうのだろう。ちょっとせっかちだね。当社の株価は2000～3000円になってもおかしくない。
大同メタルはいま波に乗っている。1つはEV化がだいぶ減速してきた。以前われわれが立てた中期経営計画では2030年に新車販売のうち40％しかエンジン車は残らないと予測していた。それが、今年の予測ではこれが逆転し60％はエンジン車が残ると修正している。最終的にはEV化は進まないかもしれない。
これは僕が大同メタルの会長だから言っているわけではない。ヨーロッパ市場であれだけ「EV、EV」と言っていたフランスのルノーやドイツのメルセデス・ベンツ、BMWが今になりエンジン車の開発・試作をものすごく増やしている。ホンダもEV化を撤回しエンジンに回帰している。
増産はほとんど倍増ペース
そしてもう1つ、船舶とデータセンター向けに中高速エンジン用すべり軸受けの需要が急拡大している。
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