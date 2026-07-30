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自動車の次は建機､そして防衛産業も…セレンディップが｢1000億円ものづくり企業｣に向けて構築した斬新な仕掛け

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共同創業者である竹内在CEO（左）と髙村徳康CIO（写真：編集部撮影）

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日本の製造業は、経営者の高齢化に伴う後継者不足、現場の人手不足といった構造的課題に直面しており、M&Aの動きが活発になっている。こうした中で、自動車関連を軸に、中堅・中小ものづくり企業の事業承継案件を積極買収しているのが、名古屋市に本社を置くセレンディップ・ホールディングス（以下、セレンディップ）だ。多くの金融機関と連携しながら、案件を積み上げている。

同社は2029年3月期を最終年度とする中期経営計画「セレンディップ・チャレンジ1000」において、売上高1000億円、調整後EBITDA100億円という目標を掲げ、事業拡大のスピードを急加速させている。

同社は将来の売却を前提とした投資ファンドとは異なり、買収したものづくり企業の長期保有を基本としている。買収先に経営革新を担う幹部社員を送り込み、当事者として現場の生産性向上や組織改革を推進してきた。共同創業者である竹内在CEO、髙村徳康CIO（最高投資責任者）はインターネット・IT業界での経験が長く、変化に出遅れた買収先のデジタルトランスフォーメーション（DX）が得意領域だ。

25年5月に年商200億円超のサーテックカリヤ（自動車向け金属表面処理・めっき加工）を買収したことで、売り上げ規模は一気に拡大。株価も上昇した。ただし、同じシリアル・アクワイアラー（連続的にM&Aを行う企業）である技術承継機構やGENDAと比較すると買収先に派手さや話題性が乏しいためか、株式市場からの評価は見劣りする。

そうした中でセレンディップが打ち立てたのが、より機敏にM&Aを進めるための斬新な仕掛けだ。

「連続的なM&A」が可能に

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山田 俊浩 東洋経済 総編集長
やまだ としひろToshihiro Yamada

早稲田大学政治経済学部政治学科卒。東洋経済新報社に入り1995年から記者。竹中プランに揺れる金融業界を担当したこともあるが、ほとんどの期間を『週刊東洋経済』の編集者、IT・ネットまわりの現場記者として過ごしてきた。2013年10月からニュース編集長。14年7月から18年11月まで東洋経済オンライン編集長。19年1月から20年9月まで編集局次長週刊東洋経済編集長。20年10月から会社四季報センター長。25年3月から東洋経済総編集長。00年に唯一の著書『稀代の勝負師 孫正義の将来』（東洋経済新報社）を書いたことがある。早く次の作品を書きたい、と構想を練るもののまだ書けないまま。趣味はオーボエ（都民交響楽団所属）。

 

 

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