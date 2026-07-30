資産性の高い新築マンションランキング〈関西圏〉トップはグラングリーン大阪､三田･箕面船場の再開発エリアも浮上

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資産価値が高いマンションはどこか。マンション情報サイト「マンションレビュー」を運営するワンノブアカインドのデータを基に、資産性の高い新築マンションをランキングした。資産性を測る偏差値は、同社が収集した物件概要などのデータに基づき、建物の特性や立地、築年数、権利形態の安定性といった要素を評価し点数化したものだ。ここでは分析対象とした新築1998棟のマンションのうち、関西圏356棟で偏差値の高い上位29物件を掲載する。築1年未満かつ未完売の物件を対象とした。

新駅開業で郊外もランクイン

関西では、梅田・堂島・北浜・心斎橋など大阪中心部のタワーマンションが上位に並ぶ。トップは梅田の再開発エリアに誕生する「グラングリーン大阪ザサウスレジデンス」。都心だけでなく、三田・箕面船場・門真などの郊外・準郊外で再開発が進む駅前の物件も上位に入り込んでいる点が特徴だ。新駅開業や駅前大規模プロジェクトで誕生するマンションが目立ち、2024年3月に開業した箕面船場阪大前駅から徒歩1〜2分の「W TOWERS 箕面船場」などが代表例だ。

【ランキングの見方】

「総合力」：建物の特性（規模の大きさやタワー性、ランドマーク性）や市場の評価、立地の特殊要因（複合一体開発かどうか）など複数の要素を総合的に評価したマンションレビューの独自指標

「駅距離」：最寄駅への近さやアクセス利便性を評価

「駅力」：交通利便性や駅の規模、商業集積、街の将来性、取引単価などを評価

（注）いずれも2026年6月1日付のデータ

（出所）マンション情報サイト「マンションレビュー」（ワンノブアカインド運営）

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