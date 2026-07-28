資産性が高い中古マンションランキング〈大阪編〉 梅田再開発が価格上昇を牽引､最高額3億6000万円の物件も

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マンション価格の高騰が続いている。価格の高止まりが顕著な東京だけでなく、大阪でも価格上昇が起きている。不動産調査会社の東京カンテイによると、大阪府の6月の中古マンション価格は、前年同月より約2割増の4396万円（70㎡換算）。大阪市では6463万円と19カ月連続で上昇した。

資産価値が高いマンションはどこか。マンション情報サイト「マンションレビュー」を運営するワンノブアカインドのデータを基に、資産性の高いマンションをランキングした。資産性を測る偏差値は、同社が収集した物件概要などのデータに基づき、建物の特性や立地、築年数、権利形態の安定性といった要素を評価し点数化したものだ。ここでは分析対象とした1万3077棟のマンションうち、大阪府で偏差値の高い上位102物件を掲載する。

グラングリーン大阪は3億6000万円

偏差値69以上の上位28件は、大阪市北区・中央区のタワーマンションが中心だ。これらの上位物件の販売価格は、中央値で約1億2749万円（2026年1〜5月）だった。ワンノブアカインドの川島直也社長は「すでに価格が天井に近く高止まりしている東京とは対照的に、大阪の中古マンション市場はまだ伸びしろがある。直近の25年から26年にかけて価格の上昇率が高まっており、その主な要因が梅田周辺の大規模再開発だ」と話す。

JR大阪駅（大阪市北区）の北側で再開発が進むうめきた地区では、三菱地所などが手がけた「グラングリーン大阪」が24年9月から順次開業している。25年12月に竣工した「グラングリーン大阪ザ ノースレジデンス」の販売価格は、ランキングで最高額の3億6396万円（2026年1月〜5月）だった。

【ランキングの見方】

「総合力」：建物の特性（規模の大きさやタワー性、ランドマーク性）や市場の評価、立地

の特殊要因（複合一体開発かどうか）など複数の要素を総合的に評価したマンションレビュ

ーの独自指標

「駅距離」：最寄駅への近さやアクセス利便性を評価

「駅力」：交通利便性や駅の規模、商業集積、街の将来性、取引単価などを評価

「分譲会社」：複数ある場合は主な会社名を掲載

「販売価格」：70㎡換算の価格。2025年、26年の1〜5月の平均坪単価（推計）をベースに計算

（注）いずれも2026年6月1日付のデータ。竣工年月は当初予定。完売物件も中古としている。

（出所）マンション情報サイト「マンションレビュー」（ワンノブアカインド運営）

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