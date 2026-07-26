中国の原油輸入量が4カ月連続で大幅減少の深層…中東発"供給ショック"の裏で静かに進む中国発"需要ショック"

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INDEX 需要減は一過性か構造的か

EV普及でガソリン需要縮小

カギ握る国家戦略備蓄

量の確保より価格決定権

原油の世界最大の輸入国である中国の輸入量が大幅な減少を見せている。中国海関総署（税関）のデータによれば、2026年6月の輸入量は前年同月比41.3％減の2927万2000トンに落ち込み、月間輸入量としては10年ぶりの低水準を記録した。

輸入量の減少はこれで4カ月連続だ。年明け以降の輸入量は1月と2月は前年同月を上回っていたが、（2月末にアメリカとイラクの戦争が始まった後の）3月に2.3％のマイナスに転じ、4月は20％、5月は29％と減少幅が月を追って拡大してきた。

きっかけは言うまでもなくアメリカとイランの戦争だ。ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、中東産原油への依存度が高いアジアを中心に製油所や石油化学プラントの減産が相次ぎ、原油需要の世界的な縮小につながった。

国際エネルギー機関（IEA）が7月10日に発表した調査レポートによれば、26年4〜6月期の全世界の原油需要は日量480万バレル減少した。

需要減は一過性か構造的か

中でも中国の需要減少はとりわけ大きい。中国は原油需要の7割を輸入に頼り、25年には1日当たり平均1142万8000バレルを輸入していた。それと比較すると、26年6月の輸入量は1日当たり493万バレルも少ない。この量は（中国とアメリカに次ぐ）世界第3位の原油消費国であるインドの1日当たり原油消費量に匹敵する。

つまり現在の国際原油市場では、中東発の供給減少ショックと中国発の需要減少ショックが同時に起きているのだ。

この状況は、市場の先行きを占うアナリストたちを悩ませている。「今となっては（中東産原油の）供給が回復するかどうかよりも、中国の需要がどのくらい早く戻るかのほうが（原油市場にとって）重要だ」。イギリスの調査会社ボルテクサのアナリストのエマ・リー氏は、7月15日付のブログ記事でそう指摘した。

中国の原油需要がこれほど大きく減少した裏には何があるのか。また、これは一過性の減少なのか、それとも構造的な減少なのだろうか。