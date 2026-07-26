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ビジネス #銀行動乱

スルガ銀｢8年越しの処分解除｣が視野に…筆頭株主クレディセゾンが虎視眈々､浮上する"買収観測"の全貌

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クレディセゾンの看板
改善命令解除の先に、スルガ銀行の買収観測が浮上（撮影：尾形文繁）

スルガ銀行をめぐる資本政策が、再び市場の関心を集めそうだ。

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銀行動乱
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北山 桂 東洋経済 記者
きたやま かつらKatsura Kitayama

1975年群馬県生まれ。日本農業新聞や『週刊金融財政事情』編集長などを経て、2024年4月東洋経済新報社入社。

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