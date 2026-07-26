ビジネス #銀行動乱 前の記事 次の記事 スルガ銀｢8年越しの処分解除｣が視野に…筆頭株主クレディセゾンが虎視眈々､浮上する"買収観測"の全貌 3分で読める 公開日時：2026/07/26 05:40 有料会員限定 改善命令解除の先に、スルガ銀行の買収観測が浮上（撮影：尾形文繁） 北山 桂 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES スルガ銀行をめぐる資本政策が、再び市場の関心を集めそうだ。 この記事は有料会員限定です 残り 1134文字 ログイン 有料会員登録 【7/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26sscp 関連キーワード #金融庁 #経営 #決算・業績 関連業界 #メガバンク #地方銀行 #信用金庫・信用組合 #クレジットカード・信販 #グローバル金融 #流通系・ネット銀行 関連企業 #スルガ銀行 #クレディセゾン #東京スター銀行 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます 銀行動乱 2026/07/26 更新 17 記事 フォロー 前の記事 地銀再編の裏で勃発する泥沼バトル！｢対話拒否｣に｢システム統合見送り｣で露呈した生き残り戦争も､再編大胆予測 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています クレディセゾン･水野社長が目指す｢平均年収1000万円｣ 一律120万円の決算賞与で士気に火をつける社員還元策の成算 ｢儲けすぎ｣との批判も出る中で"含み損拡大"や"預金流出"で困窮している地銀はどこか？ ｢効率よく稼ぐ｣地銀ランキング！利上げでROEは改善傾向だが8割以上が8％に届かず､財務レバレッジ頼みの銀行も ゆうちょ･地銀から逃げ出していく20代 コロナ禍が決定的に変えた"若者の銀行選び"の実態 85年前の1ドル＝4円を財政拡大と日銀の国債引き受けで90分の1に暴落させた政策が再来､日本はまた同じ道を歩むのか 阿波銀行に不正アクセスで情報漏洩､地方銀行が繰り返しサイバー攻撃に遭う"地銀ならではの構造的な課題" 北山 桂 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 きたやま かつらKatsura Kitayama 1975年群馬県生まれ。日本農業新聞や『週刊金融財政事情』編集長などを経て、2024年4月東洋経済新報社入社。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0