地銀再編の裏で勃発する泥沼バトル！｢対話拒否｣に｢システム統合見送り｣で露呈した生き残り戦争も､再編大胆予測

かつてSBIホールディングスが株式を取得した際にも独立路線を崩さなかった大東銀行（写真：編集部撮影）

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INDEX 相次ぐ再編の一方で

株式市場も再編を先回り

「話し合いをしたくても相手が応じてくれないのだから仕方がない」──。

そうつぶやくのは、東邦銀行関係者。福島県を地盤とする東邦銀行は2025年12月、同じく福島県の大東銀行の株式20％弱を取得した。それまで大東銀行の筆頭株主であったHSホールディングス（HD）から大半を取得した。

東邦銀行はリリースで「人口減少に歯止めがかからない中、（中略）健全な競合関係を維持しながらも、お互いの強みを生かして連携することが重要」としていた。しかし、大東銀行の鈴木孝雄会長兼社長は5月の決算説明会で「話し合いはしていない」と話し、対話に応じない姿勢を貫いている。

説明会では、顧客の意見をまとめた書類を掲げて、「銀行の選択肢を減らさないでほしい」との声が多かったことなどを説明したという。東邦銀行からのラブコールに明確なノーを突きつけた格好だ。

相次ぐ再編の一方で

25年4月に群馬銀行と第四北越フィナンシャルグループ（FG）が経営統合を発表したのを皮切りに、再編ラッシュに突入した地銀業界。同9月には千葉銀行と千葉興業銀行が、今年に入ってからもしずおかFGと名古屋銀行、あいちFGと三十三FGが相次いで経営統合を発表している。

「金利ある世界」で、資産規模による収益力の二極化が進む中、地銀幹部らには先手を打って生き残りを図ろうという思惑がある。とはいえ、東邦銀行と大東銀行のように、思うように事が運ぶとは限らないのが現実だ。

単に統合すればよいというわけでもない。九州FGの事例はそれを如実に示している。