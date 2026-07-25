創薬ベンチャーのリプロセル､世界初承認で変身なるか 神経疾患細胞薬申請の衝撃度をトップに直撃

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一部有意差なしで承認は取れる？

――「ステムカイマル」の承認申請が実現しましたが、2相の結果発表から3年もかかりました。なぜですか。

「条件付き承認」では、2相での安全性と有効性が推定されるデータが求められる。加えて市販後臨床試験（治験）などを実施して、市販後に有効性を再現したデータが取れるかを当局との間でかなり詰めないと、承認申請に至らない。市販後の治験デザインを含めて、様々な詰めに時間がかかったと思っていただければよい。

――2相データでは被験者全体での統計的な有意差は出ませんでした。治験入り前の重症度が高い患者ではプラセボ（偽薬）群に比べて統計的有意差が出ているものの、比較的軽症の患者では有意差が出ていません。これで当局の承認が下りますか。

全体集団で有意差が出ていれば、条件付き承認ではなく（市販後の3相治験が不要な）本承認に持ち込んでいる。（有効性の高い）既存薬のあるなし、対象疾患の重篤性、有効性が立証可能なデザインの市販後治験が準備できているかなどを含め、総合的に判断するのが条件付き承認制度だ。

今回は2相データを考えて、この条件付き承認のガイドラインに沿った形で申請をした。よく誤解されるが、重症度の比較的軽い患者にステムカイマルが効いていないわけではない。（実薬を投与されているか、偽薬を投与されているか患者には分からない二重盲検試験では）軽症患者だと比較的、プラセボ効果が大きく出る。

（プラセボ効果が盲検試験のようには出ない）レジストリという自然歴の患者データと比べれば、軽症患者でもステムカイマルは有効差を出している。脊髄小脳変性症だけではなくパーキンソンなど神経系の病気の試験では、軽症の人にプラセボ効果が大きく出る。これは学術的に証明されている話だ。神経系疾患の軽症患者でプラセボとの統計的有意差を出すのは、試験では極めて難しい。

――要するに、軽症患者も含めて、ステムカイマル投与による改善と有効性はある。そこを評価してくださいというのが、審査に臨むリプロセルの基本姿勢だと。

その通りだ。