編集部厳選､注目の経済ニュース！【7月25日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

1年で2割値下げも ｢中古マンション市場｣の異変…高値販売に顧客がそっぽ､｢転売ヤー｣の誤算も

一井 純

歴史的な高値圏が続く中古マンション市場ですが、2025年以降、売り出し価格と成約価格のギャップが拡大し、取引動向に異変が生じています。値上がり・値下がり自治体や物件の格差、そして「転売ヤー」たちの誤算に迫ります。

｢社会保険料を下げろ｣の大合唱が医療保障を壊す…病に苦しむ患者の負担増で現役世代の手取りを増やす危うさ

風間 直樹

高市早苗政権が日本維新の会とともに掲げる「現役世代の社会保険料負担の引き下げ」。その一方で、医療や介護の現場では患者や利用者の負担増が進もうとしています。手取り増の美名の下、社会保障の土台が細る危機について、私たちは十分な説明を得られているのでしょうか。

青空を作り株価を上げる…習近平の訪問先で大気汚染が20日前から改善？中国の政治指導者が持つ神通力の正体

高口 康太 伊藤 亜聖

大気汚染が全土で深刻だった中国では、政治指導者が地方を訪問する際には、その前後だけ青空が見える現象がありました。訪問先は直前まで機密なのになぜ青空を作り出せるのか、実証研究の論文を読み解きながら解説します。

〈中国人だけではない〉インドの富裕層で広がる海外移住ブームの背景…前首相の側近も務めたジャーナリストに聞く

舛友 雄大

経済成長が著しいインドで、今なぜ富裕層たちが祖国を離れ始めているのか――。マンモハン・シン前首相の側近も務めた国際派ジャーナリストに、舛友雄大氏がニューデリーで話を聞きました。

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