編集部厳選､注目の経済ニュース！【7月18日】 今週のトピックス＆来週のスケジュール

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編集部が選ぶ「読むべき5本」

セブン＆アイがソフトバンクやPayPayの出資受け入れを協議…物議を醸す｢3000億円程度の出資額｣に含まれた意味

田島 靖久

セブン＆アイ・ホールディングスがソフトバンクやPayPayなどからの出資受け入れに向け、協議を始めていることが明らかになりました。出資額は「3000億円規模」とされますが、その額が持つ意味とは。

井上会長が語るNHKの未来…｢スポーツ･エンタメは公共放送の重要な役割､配信も含めて質の高い番組を提供していく｣

大野 和幸

設立から101年目を迎えるNHKは、受信料収入の減少に直面し、収入減少に合わせた業務効率化、必須業務となったインターネット配信の強化、グローバル市場へのコンテンツ配信など、多くの課題を抱えています。そんな公共放送の今後の舵取りを聞きました。

｢無料の経営コンサルとして使い倒す｣､プライム上場のフォスター電機が｢物言う株主｣を社外取締役に迎え入れた理由

山下 美沙 一井 純

東京都昭島市に本社を構えるフォスター電機が､物言う株主として知られる投資ファンド｢アクシウム･キャピタル｣の代表を社外取締役に迎え入れました。なぜアクティビストを経営陣に迎え入れたのか。決断を主導した岸和宏社長を直撃しました。

レゾナックの半導体材料"頂上戦略"､昭和電工と日立化成の統合から3年半…AI半導体向けで成長目指し事業構造を大転換

横山 隼也

特集「レゾナック 半導体材料“頂上戦略”」の1本。昭和電工と旧日立化成の経営統合で誕生したレゾナックは、半導体材料事業と事業構造改革の“2本柱”で業界の変革を目指します。生成AI需要という追い風の中、急速な成長を遂げる同社。半導体の後工程でデファクトスダンダードを狙うレゾナックが描く、勝ち筋を分析しました。

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