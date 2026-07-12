年収6000万円の｢パワーカップル｣もサンフランシスコでは暮らせない…オープンAI､アンソロピックの台頭で深刻化

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2022年にカトリン・ラズニアク（27）が、（ビジネス特化型SNSの）リンクトインの採用担当者としてサンフランシスコに来たときの年収は7万ドル（約1100万円）だった。ソフトウェア企業リップリングに移ってアカウントマネジャーのチームを率いるようになると、年収は18万ドル（約2900万円）に跳ね上がった。パートナーのアダム・ウッドベリー（39）は21年にサンフランシスコに移住し、ソフトウェアエンジニアとして18万5000ドルを稼いでいる。

だが最近のサンフランシスコでは10万ドル超えの年収でさえ、もはや十分ではない。

ハイクラス人材も生活費に不安

ラズニアクとウッドベリーは今年の春、月額家賃5000ドル（約78万円）未満の1ベッドルームのアパートを探そうとしたがダメだった。3カ月間でおよそ30件の物件を見たものの、どれも高すぎるうえに、取り合いがひどかった。家賃5200ドルのある物件では、内覧開始から1時間以内に30人が申し込み用紙に名前を書き込んでいた。

2人は部屋探しを打ち切った。もっとも、仮に住まいが見つかっていたとしても、食料品の買い出しや友人との外食が金銭的な不安材料となるような街で将来を築いていけるのか、という疑問は消えなかった。

「完全に希望を失っているわけではないが、サンフランシスコに居続けられるとは思わない」とラズニアクは言い、ウッドベリーがこう続けた。

「ある時点から（サンフランシスコに居続けることが）まったく理にかなわないことに、2人とも徐々に気づいていった」

一般的な基準で見れば、ラズニアクとウッドベリーは生活に困窮しているわけではない。しかしAI関連の富の波がサンフランシスコに押し寄せようとする中で、シリコンバレーの夢を追ってこの街に来た若いテック人材までもが、未来は自分たちには一段と手に届かないものになっている、という不安を口にするようになっている。

AIエリート以外は住めない街