中国が弾道ミサイルを発射…陸海空｢三位一体の核戦力｣構築でアメリカの"一線"を試す

1/2 PAGES

INDEX 機関紙に記された本音

世界の批判を恐れなくなった中国

原子力潜水艦の弱点克服へ開発加速

中国沿岸沖に潜む潜水艦から太平洋上へ1発のミサイルを発射したことで、中国の国家主席・習近平は、かねて中国の弱点とされてきた海洋配備型ミサイルも含めた核戦力をフルセットで構築する決意を示した。

機関紙に記された本音

6日のミサイル発射実験の一方で、中国軍では汚職や不忠を理由にした幹部の大規模粛清が何年も続いている。しかし中国メディアはこの実験によって、中国が完全な「核のトライアド（3本柱）」、すなわち陸・空・海の3領域に配備される核兵器群の構築に向けて順調に歩みを進めていることが示されたと伝えた。核の3本柱が完成すれば、中国は地域の紛争やアメリカとの戦争で、これまで以上に強いカードを握ることができる。

中国当局者は、今回の実験とその意味合いについて多くを語っていないが、中国共産党が管理する国際紙『Global Times（環球時報）』は違った。

同紙は7日の記事で「わが国の核の3本柱は、さらなるアップグレードを遂げた」と書いた。

「人民解放軍の海洋配備型核戦力は、太平洋の広大な外洋のどこからでも、安定的かつ信頼性の高い戦略的反撃を実施できる」。同紙は、中国の専門家の話を引用して、このように述べた。

世界の批判を恐れなくなった中国